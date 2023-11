Sin respuesta del Eln sobre secuestro, Gobierno convoca inicio del quinto ciclo

Luego de días de incertidumbre, el Gobierno finalmente anunció la fecha de inicio del quinto ciclo de diálogo con el Eln. Y es que el comienzo de esta etapa, que estaba previsto para inicios de este mes, se aplazó en dos oportunidades.



(Le sugerimos: Las nuevas rutas de diálogo abiertas por el presidente Gustavo Petro)

La última vez fue cuando la mesa entró en crisis tras el secuestro por parte del Eln de Luis Manuel Díaz, padre del jugador Luis Díaz. Por ese hecho, el jefe de la delegación del Gobierno, Otty Patiño –ahora comisionado de Paz –, le exigió a la delegación del Eln una reunión urgente antes de comenzar el quinto ciclo.

Facebook Twitter Linkedin

'Lucho' Díaz exigió al Eln la liberación de su papá Luis Manuel Díaz. Foto: Vanexa Romero. EL TIEMPO / Captura de pantalla

Hasta el momento, la guerrilla no ha respondido. EL TIEMPO habló con José Félix Lafaurie, miembro de la delegación del Gobierno, quien confirmó que “ellos (el Eln), frente a la invitación que se hizo, no respondieron nada”.

Pese a que no hay indicios de que dicha reunión se vaya a realizar, el Gobierno optó por anunciar que este jueves se inicia este ciclo. Fuentes enteradas del proceso indicaron que la decisión se tomó con el fin de intentar acelerar una respuesta por parte del Eln para el encuentro previo que planean realizar.



Ahora bien, desde la delegación del Ejecutivo tienen claro que el tema del secuestro se tiene que resolver en esta nueva etapa. En eso fue enfático Lafaurie, quien indicó: “Si realmente el propósito de esta conversación es lograr la paz con este grupo armado, obligatoriamente este tipo de prácticas tienen que cesar”. Dijo también que que "no es admisible" continuar si ese aspecto no queda solucionado en este ciclo.

Facebook Twitter Linkedin

Pablo Beltrán, jefe de la delegación del Eln, y Otty Patiño, representante del Gobierno. Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Por lo anterior manifestó que si en México se avanza al respecto, el 2024 puede ser "un año en el que se le puedan dar buenas noticias al país, de lo contrario veo muy difícil continuar".



Agregó que la delegación tiene "un mandato expreso de la sociedad colombiana. La participación implica no hostilizar al ciudadano. Y eso pasa por dos cosas que son claves: no secuestro y no extorsión. No se puede invitar a unos ciudadanos a que construyan nuevos escenarios capaces de generar un gran acuerdo nacional, cuando hay colombianos secuestrados o cuando, como en algunas regiones, se dan de manera masiva las extorsiones".

Facebook Twitter Linkedin

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Indicó que a este ciclo “no se puede llegar creyendo que acá nada ha pasado, porque pasó” porque además, el apoyo de los países acompañantes podría cambiar en caso de que el Eln siga con esta práctica ilegal. "¿Están dispuestos los países europeos a acompañar un proceso donde una parte está incursa en delitos que claramente violan el derecho internacional humanitario?", cuestionó.



Por último, contó que en la última semana ha conocido los casos de siete familias de ganaderos que han sido secuestrados.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA