Las lecciones tras siete años de implementación del acuerdo entre el Estado y las Farc

Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y nobel de paz, y Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes y último comandante de las extintas Farc, volvieron a estrechar sus manos.



Esta vez lo hicieron para conmemorar, en un evento organizado por Compaz, la Misión de Verificación de la ONU y la alcaldía de Bogotá, los siete años de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y esa guerrilla, estampada el 24 de noviembre de 2016 en el teatro Colón luego de cuatro años de negociación en La Habana (Cuba) y de un plebiscito.

La jornada, que se realizó en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, estuvo marcada por las palabras del expresidente Santos, quien inició su discurso hablando sobre la importancia del acuerdo para el país y por qué se ha convertido en un ejemplo en el mundo. También mencionó los retos que tiene el proceso de implementación luego de siete años y, particularmente, los rezagos y temas que debe priorizar este gobierno.



“Este es un acuerdo en donde la insurgencia aceptó a sus antiguos adversarios, en donde la desmovilización se hizo en tiempo récord, en donde se entregaron más armas que en cualquier otro en el mundo y tenemos récord en reparación de víctimas, aunque la meta es ambiciosa, pues son más de 9 millones de meta”, señaló Santos, antes de resaltar el trabajo de todos los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.



Sin embargo, también cuestionó los rezagos que se generaron durante el gobierno de Iván Duque y criticó que en el actual, en el del presidente Petro, la política de ‘paz total’ haya “opacado” la implementación.



“El gobierno anterior, todos lo saben, le puso freno de mano a la implementación por razones políticas, por convicción quiso descarrilar el proceso, luego quiso detener la locomotora y no pudo, no logró la implementación integral”, agregó.



Según el expresidente, citando datos de junio de este año del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame –veedores del acuerdo–, de los 578 compromisos contenidos en la firma, el 13 por ciento se encuentra sin iniciar, el 36 figura en estado mínimo, el 20 por ciento aparece en estado intermedio y el 31 por ciento ya se ha completado.



Juan Manuel Santos hizo un balance sobre el cumplimiento del acuerdo. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

También se pusieron en discusión los informes de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y el ‘Del capitolio al territorio’ –iniciativa de la Fundación Ideas para la Paz que le hace seguimiento a los compromisos–.



Entre las cifras que destacaron, aparecen los 12.113 excombatientes, de un total de 14.000, que se acogieron y que ahora adelantan su proceso de reincorporación. A estos, según datos de la Agencia de Reincorporación y Normalización, se les han entregado 3.500 hectáreas de tierras.



El senador y exjefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, hizo mención al punto 1 del acuerdo: la reforma rural integral. Reconoció el trabajo de los tres gobiernos para lograr la formalización (van 3’183.281 hectáreas de tierras de la meta de 7 millones para 2030, según el informe de ‘Del capitolio al territorio’), pero advirtió que las tierras compradas no están ingresando al fondo de tierras.



“La respuesta la debería dar el Gobierno. Las tierras que se están comprando para la reforma rural no están ingresando al fondo de tierras y no entiendo por qué –solo el 0,88 por ciento han ingresado–. Eso tiene un efecto nocivo porque el fondo de tierras tiene una priorización y unos objetivos para su entrega, pero las tierras compradas están quedando por fuera de esa priorización”, dijo, y agregó que no ve ningún antagonismo entre la ‘paz total’ y lo acordado en La Habana.



El jefe de la Misión de la Verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, por su parte, destacó la intención de este gobierno de darles prioridad a temas como el capítulo étnico, la reforma rural y la implementación con enfoque de género.



“Es necesario que todos los colombianos renueven su compromiso. Nosotros celebramos realmente que el gobierno actual haya priorizado estos temas por los rezagos que experimenta, y hay que reconocerlo, en temas de adjudicación de tierras, este gobierno en este año ha avanzado más que los anteriores”, señaló, y resaltó que el 82,5 por ciento de los firmantes adelantan algún proyecto productivo.



El asunto que genera la mayor preocupación es el número de firmantes asesinados desde la firma del acuerdo. Según datos del ‘Informe trimestral de la Secretaría General de la ONU’, 375 excombatientes han sido asesinados, siendo el año 2019 el peor en ese sentido con 78 casos.



“La negociación se planificó muy bien, pero la implementación, doctor De la Calle, no se planificó con la misma precisión y de ahí que no se hubiera amarrado lo suficiente el acuerdo para que el siguiente gobierno hubiera esquivado la implementación. (...) La inseguridad en las regiones es fruto de la no implementación del acuerdo”, argumentó Rodrigo Londoño.



Luego del evento, y ante las críticas de las personalidades políticas que asistieron, el expresidente Duque respondió en su cuenta de X: “A pesar de los que quieren borrar la evidencia por razones políticas, o por su zalamería histórica con el terrorismo, es bueno recordarles lo que dijo el secretario de la ONU este mismo día en el 2021 cuando evaluamos los primeros cinco años de la implementación de un proceso ‘frágil’. Bastan tan solo unos pocos minutos para desvirtuar horas de mentiras”.

A pesar de los que quieren borrar la evidencia por razones políticas, o por su zalamería histórica con el terrorismo, es bueno recordarles lo que dijo el secretario de la @UN este mismo día en el 2021 cuando evaluamos los primeros cinco años de la implementación de un proceso… pic.twitter.com/RjhILbxCW6 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) November 24, 2023

Pero más allá de las críticas que recibieron los tres gobiernos, el llamado de Londoño, Santos, Ruiz Massieu y otros firmantes es a aunar esfuerzos para que en 2030 se cumplan los seis puntos acordados. “Hay que entender que el acuerdo es una hoja de ruta para el país, no un simple papel”, concluyó De la Calle.

El senador y exjefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

‘Les dio patente de corso’

En su intervención en el conversatorio sobre los siete años de la firma del teatro Colón del acuerdo de paz con las extintas Farc, el expresidente Juan Manuel Santos lanzó duras críticas a la política de ‘paz total’ del gobierno del presidente Gustavo Petro y cuestionó que se le haya dado estatus político y legitimidad para negociar al ‘Estado Mayor Central’, la disidencia de alias Iván Mordisco.



“El peor error estratégico que ha cometido este gobierno fue darle patente de corso”, declaró el exmandatario. Los opiniones iban dirigidas a que se le permitiera a ese grupo ser denominado Farc-Ep, cuando dicho grupo dejó de existir después de los acuerdos alcanzados en La Habana.



“El acuerdo que hoy estamos celebrando, hace siete años lo firmamos los firmantes de paz, Rodrigo Londoño, este servidor y por cuenta del Estado, para que las Farc dejaran de existir como grupo armado y dejaron de existir”, dijo el expresidente (2010-2018).



En ese sentido, el nobel de paz manifestó que “nadie entiende cómo nuevamente aparecen las Farc-Ep y el Gobierno les da patente de corso”. Sobre esto reiteró que fue un error estratégico del gobierno Petro hacer ese reconocimiento como Farc y que incluso va a tener problemas ante la comunidad internacional. “No sé cómo lo van a solucionar”, concluyó el expresidente Santos.



Frente a este tema también se refirió Rodrigo Londoño. El último comandante antes de la desmovilización de las Farc señaló que el presidente Petro aún está a tiempo de corregir el rumbo.



A la mitad del plazo de 15 años previsto para cumplir los compromisos, los protagonistas del tratado de paz se reunieron este viernes en Bogotá para conmemorar la fecha. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

“Lamentable, en el desacierto de los que están al frente de la política de paz los han legitimado, les han dado aire. Ese es otro fenómeno que aún estamos a tiempo de que se rectifique, porque eso sí le está haciendo mucho daño a la construcción de la paz, con la cual nosotros estamos comprometidos”, dijo.



Santos y otros participantes en el evento también hablaron sobre a la necesidad de que el presidente Petro nombre a un funcionario con mayor relevancia política para avanzar en el cumplimiento de lo acordado.



Esta fue una promesa del primer mandatario durante su visita a Mesetas, Meta, en marzo de este año, luego de que un grupo de firmantes del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Mariana Páez fueran víctimas de desplazamiento por parte de las disidencias.



Ocho meses después de ese anuncio, y aunque ya está listo el decreto para transformar la Unidad de Implementación en una alta consejería, sigue sin saberse el nombre de la persona que ocupará la dirección de la nueva entidad.



“Necesitamos que se implemente esa alta consejería que el Presidente anunció luego de hacer esa autocrítica. Estamos hoy yo y todos los firmantes esperando a recibir esa buena noticia. Se necesita ese ente que articule todos los esfuerzos del Estado”, agregó.



Camilo González Posso, en representación del Gobierno Nacional, adelanta negociaciones con ese grupo, uno que no se acogió al acuerdo y continuó con las armas.

CAMILO A. CASTILLO

@camiloandres894

REDACCIÓN POLÍTICA

