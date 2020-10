Crecen las voces de rechazo a asesinato de tres líderes de sociales

El país ha vivido un martes violento con el asesinato a bala de tres líderes sociales de oposición al Gobierno Nacional: dos miembros de la Colombia Humana y un líder indígena. Las víctimas fueron atacadas en Córdoba, Huila y Cauca lo que dibuja un inquietante panorama nacional.



(Lea además: Gustavo Petro denuncia asesinato de dos miembros de Colombia Humana)

Un dirigente indígena del pueblo Emberá Katío fue asesinado a tiros en la mañana de este martes en el corregimiento Juan José en el municipio de Puerto Libertador en Córdoba. Se trata de Aurelio Jumí Domicó, exgobernador y líder indígena Emberá Katío.



Entre tanto, en el sur de país ocurrieron los crímenes de los miembros de la Colombia Humana, el movimiento que lidera Gustavo Petro.



(Le puede interesar: Asesinan líder indígena del pueblo Emberá Katío en Córdoba)



El primer caso es el de Eduardo Alarcón Córdoba, quien fue asesinado en Campoalegre, Huila. Alarcón era un líder social y agrario que militaba en esa colectividad.



El otro hecho ocurrió horas después. Se trata del del abogado y líder Gustavo Herrera, reconocido integrante de Colombia Humana, quien fue atacado con disparos cuando se dirigía a su lugar de trabajo en Popayán.



De acuerdo con información aportada por familiares de Herrera, los hechos ocurrieron cerca de las 12:30 del mediodía de este martes.



En la vereda La Cabrera, en la vía que conduce de Popayán a Coconuco, Puracé, hombres armados le propinaron cuatro disparos con arma de fuego. El dirigente político fue trasladado a la clínica La Estancia en la capital caucana, pero no logró sobrevivir.



Herrera era integrante del movimiento Colombia Humana y fue el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el Cauca.



Los hechos de sangre produjeron una ola de repudio que ha ido creciendo. Entre todas las voces hay coincidencia en que el país no puede volver a vivir una guerra sucia en la que una mano negra silencia a quienes tienen un ideario distinto.



“Rechazo total a la barbarie de la violencia en la política” escribió Sergio Fajardo. “Condolencias y solidaridad con la familia de la Colombia Humana por el asesinato de sus líderes. Los asesinos quieren iniciar otro capítulo de la violencia en Colombia”, agregó el dirigente que tiene francas diferencias con Petro.

Rechazo total a la barbarie de la violencia en la política. Condolencias y solidaridad con la familia de la Colombia Humana por el asesinato de sus líderes. Los asesinos quieren iniciar otro capítulo de la violencia en Colombia. — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) October 20, 2020

Por su parte, Humberto de la Calle, quien logró el desarme de las Farc con los Acuerdos de Paz, dijo: “Ahora asesinan líderes de Colombia Humana. Lo que faltaba. Puede ser el anuncio de una ola de violencia superpuesta a los ataques a los líderes y los excombatientes".



Para este dirigente liberal, exvicepresidente de la República y excandidato presidencial hay que decir basta: "No a la mezcla de violencia y política”.

Ahora asesinan líderes de Colombia Humana. Lo que faltaba. Puede ser el anuncio de una ola de violencia superpuesta a los ataques a los líderes y los ex combatientes. No a la mezcla de violencia y política. — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) October 20, 2020

La dirigente de la Unión Patriótica, UP, partido que ya decidió que Petro sea su candidato a las elecciones presidenciales en 2022, dijo: “Paren de asesinar. Le dispararon a Gustavo Herrera, gerente de la campaña de G. Petro y militante de la Colombia Humana”.



(También lea: ¿Por qué el Presidente Duque viajó intempestivamente a Chocó?)



Mientras que Jorge Rojas Rodríguez señaló: “Acaban de matar a Gustavo Herrera, vocero de Colombia Humana en Popayán (Cauca). Dieron la orden de asesinar indígenas, campesinos y líderes de la oposición. Infames. Ya no hay palabras para condenar tanta muerte".



Por su parte, el exministro liberal Juan Fernando Cristo dijo: “Condeno los asesinatos de los dirigentes de la Colombia Humana, Eduardo Alarcón y Gustavo Herrera. No pueden quedar en la impunidad. Toda mi solidaridad con sus familias y su partido. No podemos acostumbrarnos a que regresen al país los crímenes por motivaciones políticas”.



Y la periodista Angela Patricia Janiot, quien en ocasiones ha tenido públicas diferencia con Petro, exclamó: "Asesinan en menos de 24 horas a dos dirigentes de Colombia Humana: el exconcejal Eduardo Alarcón en #Huila, y Gustavo Herrera, gerente de la campaña presidencial en el #Cauca. El Estado tiene el deber de ponerle freno a esta violencia sin sentido que desangra a nuestra #Colombia"".

Asesinan en menos de 24 horas a dos dirigentes de Colombia Humana: el exconcejal Eduardo Alarcón en #Huila, y Gustavo Herrera, gerente de la campaña presidencial en el #Cauca. El Estado tiene el deber de ponerle freno a esta violencia sin sentido que desangra a nuestra #Colombia pic.twitter.com/kbcaUIDxv0 — Patricia Janiot (@patriciajaniot) October 20, 2020

POLÍTICA