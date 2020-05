'Con esos sesgos que tiene, la JEP se va a acabar sola': senador Uribe

En una entrevista concedida este miércoles a la emisora La W, el senador por el partido Centro Democrático y expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, se refirió al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz.



"Yo creo que ella misma se va a acabar. Cuando uno ve esos sesgos que se manejan, por ejemplo en las audiencias , pues uno se da cuenta de que ella misma está por acabarse", explicó el senador.



De interés: Uribe insiste en que la JEP 'debe ser eliminada'



La respuesta se dio tras ser preguntado por la s reformas que su partido está proponiendo en medio de la pandemia.

De igual forma, el senador se refirió a otros temas, como su reciente gestión por el pronto regreso del fútbol nacional a las pantallas de los colombianos, el cual consideró importante para aliviar el estrés de las personas en medio de la cuarentena.



Lea también: La reunión de Álvaro Uribe con el fútbol, al detalle



"Los equipos pueden regresar a las canchas, puede ser encapsulados en dos o tres ciudades y jugar. Es importante que vuelva el fútbol porque puede cumplir la función de aliviar el estrés de las familias que están en la cuarentena", aseguró.



El exmandatario sostuvo hace poco menos de una semana una reunión con los presidentes de la Federación Colombiana de Fútbol y de la Dimayor, Ramón Jesurún y Jorge Enrique Vélez, respectivamente, la mayoría de los presidentes de los clubes profesionales, miembros del partido Centro Democrático y representantes de cuatro ministerios.



Por otro lado, al ser preguntado sobre las últimas declaraciones del Fiscal General, Francisco Barbosa, quien aseguró que iba a llamar a declarar a presidentes de campañas de Duque y Petro por presunta relación con el 'Ñeñe' Hernández, Uribe respondió: "entenderá usted que sobre el aspecto del otro candidato yo no debo hablar. Pero de Guillermo Echeverry esí puedo decir que es un hombre totalmente honorable y estricto en los controles de campaña. Así que al presidente Duque le pueden hacer todas las investigaciones que quieran y no van a encontrar nada".



Así mismo, el senador aseguró que sus campañas, desde el principio, "han sido manejadas con dineros transparentes y sumas moderadas. No he tenido nunca afán de compensar con dinero en los tiempos de pereza porque yo hago política todos los días".



Respecto a la situación de 'Caya' Daza, el senador se limitó a decir que debe responder a las preguntas que la justicia le haga.



Finalmente, el senador indicó que desde su partido "todos los días hacemos peticiones a presidencia. Por ejemplo una, para que el programa Ingreso Solidario sea extendido a todos los deportistas y personas del sector cultura".



ELTIEMPO.COM