El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, aseguró que en los próximos días los miembros de la Segunda Marquetalia - una de las más grandes estructuras de las disidencias de las Farc - anunciarán un desescalamiento de las acciones violentas para iniciar un diálogo con el Gobierno.



En entrevista con la emisora Blu Radio, Rueda aseguró: "Con diversos grupos hay una fase de acercamiento. Estamos en eso, posiblemente en las próximas semanas haya una información positiva para el país (…) Una serie de compromisos públicos en relación con el cese de la violencia en unas determinadas regiones de Colombia”.



Esta información se conoce una semana después de que el presidente Gustavo Petro envió un duro mensaje contra los disidentes tras el ataque que perpetraron en Cauca en el cual fueron asesinados seis militares.



Y es que una de las advertencias que les hizo el jede de Estado a los guerrilleros es que "la acción militar no va a cesar mientras no haya una voluntad real de negociación. Así que, la fuerza pública no va a salir de la región caucana".



En ese momento, Petro dijo que el Ejército seguirá adelantando sus operativos contra los grupos armados ilegales, especialmente en los departamentos del Cauca, Putumayo y Arauca, donde se han registrado acciones violentas contra uniformados.

Luego, el Presidente manifestó "la paz sí es necesaria, pero no ingenua", por lo que recalcó que "el Estado no va a salir del Cauca", porque "el Estado no va a abrir paso para traquetear".

¿Cuántos miembros tiene la Segunda Marquetalia?

Según un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en octubre de 2021, la Segunda Marquetalia tendría cerca de 2.000 hombres en sus filas bajo 10 estructuras.



El bloque sur occidental, a su vez, lo compondrían 12 estructuras integradas por 2.700 personas. Y el comando coordinador estaría compuesto por 500 personas en ocho estructuras.



Este grupo, que continúa delinquiendo y mantiene operaciones en la frontera con Venezuela y en Arauca, controla el tráfico de cocaína entre este departamento y Apure, en Venezuela. Agregando, según el mismo informe, que tienen presencia en Norte de Santander, Chocó, Antioquia y Cauca.



Una posible negociación con las disidencias ha generado fuertes críticas en el país. Uno de sus principales críticos ha sido el senador Humberto de la Calle, quien ha dicho que no está de acuerdo con volverles a dar una oportunidad a quienes incumplieron el acuerdo de paz firmado con las Farc en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. "Ellos tuvieron su oportunidad y el camino que les queda es el del sometimiento", ha sostenido.



