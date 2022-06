Este miércoles se realizó la primera de las tres audiencias programadas para esta semana en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en las que los siete principales cabecillas de las Farc reconocieron haber incurrido en crímenes de guerra y de lesa humanidad al cometer más de 21 mil secuestros de civiles, políticos y militares, durante el desarrollo del conflicto armado interno en Colombia.

Las audiencias se dan luego de que la JEP imputara, en enero del año pasado, a los excomandantes por este delito, en el llamado 'macrocaso 01'.



Ante el tribunal comparecieron quien fue el último comandante de la extinta guerrilla, Rodrigo Londoño, acompañado por Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.



Como víctimas, comparecieron dirigentes políticos y militares que fueron secuestrados para forzar un llamado 'intercambio humanitario', como el ex diputado del Valle Sigifredo López, los excongresistas Orlando Beltrán y Óscar Tulio Lizcano, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y Gloria Narváez, hermana del diputado Juan Carlos Narváez.



Durante el intercambio entre víctimas y victimarios hubo varios hechos relevantes, que a continuación resume EL TIEMPO

Verdad, tanto o más importante que el reconocimiento

En sus intervenciones, los representantes de las víctimas del secuestro insistieron en un tema fundamental: Si bien es importante el reconocimiento que hacen quienes fueran comandantes de las Farc, de nada servirá si no hay verdad total en todos los hechos y crímenes cometidos. "Las víctimas están deseosas de saber qué pasó con sus familiares. Les pido que nos digan, hay que ir hasta el fondo. Hemos visto cómo niños que ustedes llevaron a la guerra fueron asesinados. También queremos saber qué pasó con ellos", dijo Oscar Tulio Lizcano.



En ese mismo sentido habló Orlando Beltrán, quien exigió de los comandantes de la guerrilla "no solo el reconocimiento, sino contribuir a que la verdad se conozca plena. ¿Quiénes estuvieron detrás del delito de secuestro en el departamento de Huila? (…) Que el país conozca ¿quiénes auspiciaron la guerra? ¿Quiénes les colaboraban?".

Gloria Narváez, hermana de Juan Carlos Narváez, uno de los diputados del Valle asesinado por las Farc en cautiverio , dijo también: “El sentir de las familias es que se conocen las verdades a medias (…). ¿Quién fue el que le disparó? ¿Cómo fueron sus últimos días? ¿Él quería seguir escribiendo sobre temas de la paz?".

Farc admiten que cometieron violencia sexual, tortura y tratos degradantes

Durante sus intervenciones, los ex comandantes de las Farc no solo reconocieron que cometieron delitos de lesa humanidad, sino que fueron crueles y llegaron a cometer actos degradantes en medio del conflicto armado.



Rodrigo Londoño, quien en las Farc era conocido como 'Timochenko', admitió que en los secuestros se dieron tratos crueles y violencia sexual, y les pidió a los demás antiguos miembros de su organización contribuir en el esclarecimiento de los hechos.



"La dinámica de la guerra nos degradó hasta el punto de llegar a semejantes tratos", añadió Londoño refiriéndose al cautiverio de militares a quienes tuvieron encadenados y en jaulas hechas de madera y alambre púas



“Nunca imaginé que la guerra iba a alcanzar tales extremos de crueldad (…). Años después en la negociación en La Habana… entendí lo duro y desgarrador que eso sería sentarme frente a ustedes a escuchar todo el daño que les causamos”, afirmó a su vez Pablo Catatumbo.



Y agregó: “¿Quién planeó el secuestro de los diputados (del Valle)? Hemos dicho que equivocada, irracional e inhumanamente adoptamos una decisión de secuestrar civiles ligados a la política, personas representativas del Estado para forzar el canje”.

Víctimas exigen a las Farc que cumplan con reparación

Otro de los reclamos más insistentes en la audiencia fue la ausencia de reparación económica para las víctimas de secuestro y de otros delitos de lesa humanidad por parte de este grupo armado ilegal.



Uno de los más vehementes frente al tema fue el ex diputado a la asamblea del Valle Sigifredo López, quien en cautiverio tuvo que vivir el asesinato de sus 10 compañeros en hechos que aún no han sido del todo esclarecidos.



"De dónde acá, de un solo brochazo, se borra la reparación económica de las víctimas. No hemos hecho nada por la reparación (...) en el acuerdo de paz no quedó ese tema. Estamos hablando del perdón y les habla alguien que ha perdonado, pero que no puede soslayar las demandas de justicia y de reparación que están haciendo las víctimas", indicó López, y añadió que los ex-Farc no pueden "pasar de agache" en su responsabilidad de reparar.

"Llevo siete años esperando que me reparen. Los ex combatientes de las Farc tienen carro y viven bien. Pero las víctimas tenemos que esperar para que nos den una indemnización para mejorar nuestra vida o vivir de alguna u otra manera", dijo Olmes Duque, militar víctima de secuestro por parte de las Farc.

¿Fábrica de odios que no controlaban? Víctimas los desmienten

Uno de los puntos más polémicos de esta audiencia fue cuando los comandantes guerrilleros aseguraron que las Farc se convirtió en una "fábrica de odios", tal como lo afirmó Pastor Álape, quien sin embargo señaló que no siempre el secretariado se enteraba de las atrocidades cometidas por sus hombres, dado que muchas de las decisiones eran 'compartimentadas', es decir no se tomaban con el aval del Secretariado.



Esto fue reiterado por Milton Toncel y por Pablo Catatumbo, quien aseguró que “en las Farc-EP, como en todos los ejércitos, existe la compartimentación y solo saben los que participan en la operación".



Al respecto, varias de las víctimas desmintieron que eso fuera así. Orlando Beltrán dijo que Toncel está faltando a la verdad cuando dice que no estaba informado de los detalles de las órdenes de cautiverio de varios secuestrados. "Yo recuerdo que tenían comunicaciones diarias por radio con el secretariado", dijo.

Reconocimiento de delitos no amnistiables

Durante la audiencia los ex miembros del Secretariado cumplieron con el reconocimiento, público y ante la JEP, de que cometieron crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad que no son amnistiables.



"Venimos a asumir responsabilidad individual y colectiva frente a uno de los más abominables crímenes cometidos por nuestra organización que desembocó en crímenes de guerra y de lesa humanidad, yendo en contra los valores en los que estaba inspirada nuestra lucha”, dijo Rodrigo Londoño y agregó que hace "el reconocimiento de crímenes de guerra y lesa humanidad de carácter no amnistiable”.



Londoño dijo que grupo sufrió un proceso de "lumpenización", que lo avergüenza y reconoció que durante el secuestro se cometieron casos de "tortura".



