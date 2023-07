El pasado 9 de junio, el Gobierno y el la guerrilla del Eln firmaron un acuerdo de cese al fuego que comenzará oficialmente el 3 de agosto de 2023. Entre lo firmado se deja claro que “el marco de referencia común será el Derechos Internacional Humanitario (DIH)”. Esto despejaba las dudas sobre el secuestro, pues esta práctica está prohibida en las normas que rigen los conflictos armados.

No obstante, el Eln volvió a sembrar la incógnita minutos después de la firma, cuando uno de sus comandantes, Pablo Beltrán, no dio una posición clara de este tema sino que respondió con evasivas sobre el secuestro, al que ni siquiera llamaron por su nombre sino que calificaron como retenciones. "Las retenciones, si no son necesarias, no se harán", dijo Beltrán tras la firma del acuerdo del cese al fuego. Luego, este afirmó que el tema se trataría en la etapa de los protocolos de ese cese al fuego.

Pablo Beltrán, jefe negociador del Eln. Foto: Eliana Aponte

Un mes después, el Gobierno dejó claro que durante el cese al fuego no puede haber secuestros. En el decreto 1117, firmado el 5 de julio de 2022, se decreta el cese al fuego bilateral de carácter nacional con el Eln y se hace claridad sobre varios temas, uno de ellos lo que el Eln ha denominado bajo el eufemismo de retenciones.



En el capítulo II del decreto, en su artículo 2, se deja plena constancia de que a partir del 3 de agosto, fecha en la que comienza oficialmente el cese al fuego, no solo no se puede ejecutar acciones ofensivas por ninguna de la dos partes, sino que tampoco pueden cometer actos contrarios a los Protocolos de Acciones Específicas.



Entre los actos incluidos están las prohibiciones del Protocolo II adicional a los convenios de Ginebra, que rigen el DIH. Esto significa que ni la Fuerza Pública ni el Eln pueden cometer actos como “homicidios, la toma de rehenes, la violación, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores”, entre otras conductas.



Esto significa que, basándose en el DIH y lo acordado por las partes en el protocolo de acciones específicas, no puede haber secuestro. De cometerlo, sería un acto violatorio del acuerdo del cese al fuego y tendría posibles consecuencias, pues se deja claro que el cese al fuego está condicionado al cumplimiento de los acuerdos.



En estos próximos días se estarán ultimando los detalles de varios de los protocolos sobre el cese al fuego y la participación de la sociedad civil en la mesa de negociación, los dos temas en los que se llegaron a acuerdos en la tercera ronda de diálogos, que se celebró en La Habana.