El drama de la familia de un coronel secuestrado por las disidencias

El pasado 17 de abril fue secuestrado en Saravena, en Arauca, al parecer por las disidencias de las Farc, el coronel del Ejército Pedro Enrique Perez Arciniegas. Desde ese momento sus familiares aseguran que no han recibido ninguna prueba de supervivencia ni información oficial sobre su situación.



Su familia en Boyacá se siente sola, siente que nadie está haciendo nada por el oficial de 41 años y que todo se reduce a decirles que los captores lo pasaron a Venezuela por lo que es muy complicado trabajar en su liberación.



Le puede interesar: Gobierno dijo que coronel del Ejército fue secuestrado por disidencias

EL TIEMPO habló con Yadira Pérez, hermana del coronel quien contó los difíciles momentos que está pasando su familia por esta situación. Ella pide que se le respete la vida, que haya más acción de las autoridades para su liberación y solicita pruebas de superviviencia.



¿Qué saben ustedes de su hermano desde el momento del secuestro?

No sabemos absolutamente nada. La única información oficial que tenemos es la declaración que dio el ministro Defensa el pasado 29 de abril cuando anunció la captura de siete presuntos secuestradores. En ese pronunciamiento el Ministro denunció que presuntamente lo tendría el frente 10 de las Farc. De ahí en adelante la información que hemos conocido de mi hermano es la que ha salido a través de los medios de comunicación.



¿Y de los capturados qué han sabido, qué han contado?

No señor, no hemos sabido nada. Desafortunadamente sentimos que las labores de la Fiscalía ha sido lentas. Esto es algo que nos tiene muy preocupados y angustiados, pues entendemos que el caso de mi hermano, que es un oficial superior, debería estar priorizado. Y al ver las mínimas acciones de la Fiscalía, pues la verdad lo que sentimos y no entendemos es por qué esa reacción de las autoridades.



¿Ustedes sienten que en el caso de su hermano las autoridades están guardando demasiado silencio, como si nadie quisiera comprometerse?

Si, así es, porque no vemos resultados ni acción. La frase que nos dicen siempre es que 'como él está en Venezuela'. Nosotros entendemos, y es obvio, que no se pueden hacer acciones al otro lado de la frontera, pero hay otros mecanismos, como los diplomáticos, con organismos internacionales y muchos otros medios que se pueden explorar. Yo lo que siento con esa frase es como si se cruzaran de brazos al decir que está en Venezuela y que no hay nada que hacer.



Me parece el colmo que esa sea la respuesta para una persona que le ha dado más de 20 años de su vida la protección de este país. Cómo lo van a abandonar a su suerte de esa manera.



¿Siente que lo abandonaron a su suerte?

Es que cuando dicen que él está en Venezuela lo que indican es que no hay nada que hacer, es como si se cerraran las puertas.



Le puede interesar: Vamos a vacunar a todos los venezolanos que residen en Colombia: Vice

Nosotros le suplicamos en esa comunicación al presidente Duque que intervenga, le decimos que él es nuestra única esperanza ante este caso y le rogamos que nos ayude FACEBOOK

TWITTER

¿Creen que cuando le dicen que está en Venezuela es como una indicación de que no se puede hacer nada?

Sí, exactamente.



¿Ustedes le mandaron una carta al Presidente pidiéndole ayuda, qué les han respondido?

Si señor, el 3 de junio le enviamos una comunicación de súplica ante los días de tortura que llevábamos en ese momento y la única respuesta que tuvimos de la Casa de Nariño fue que de esa comunicación se le hacía traslado tanto a la Fiscalía como al ministerio de Defensa, pero de resto no nos han contestado nada. Hoy no nos han dicho absolutamente nada.



En concreto ¿cuál era la petición?

La petición es para que se tomen medidas para que él vuelva. Y decimos que se hicieron las capturas, que la Fiscalía ni siquiera los ha interrogado y nosotros le suplicamos en esa comunicación al presidente Duque que intervenga, le decimos que él es nuestra única esperanza ante este caso y le rogamos que nos ayude.



¿Ustedes no han recibido prueba de supervivencia de los parte de los captores?

Así es, no hemos recibido absolutamente nada.



¿Ante eso que les queda?

Acudir a que los captores se apiaden del dolor de nosotros como familia, que vean que mi hermano es un ser humano y que se apiaden de él y por favor lo liberen. Como mínimo que nos envíen una prueba de supervivencia porque nosotros no no tenemos nada.



Le puede interesar: Duque invita a rechazar a ‘los promotores del odio’