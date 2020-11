¿Qué pasará con las víctimas del conflicto en los próximos 10 años?

Las víctimas del conflicto armado en Colombia, uno de los ejes principales del acuerdo de paz alcanzado con las Farc, podrán seguir siendo reparadas por el Estado en los próximos diez años.



Esta es la principal conclusión de la aprobación de la prórroga de la Ley 1448 de 2011, a la cual solamente le falta la sanción presidencial, y que fue avalada esta semana, en la plenaria del Senado.



De acuerdo con el senador Roy Barreras, quien impulsó la iniciativa, la extensión de esta norma es “un claro reconocimiento con las 9’041.303 víctimas de las guerrillas, de los paramilitares y de los agentes del Estado”, al igual que con “los familiares de cerca de 200.000 desaparecidos que hay en Colombia”.

“Al ritmo que vamos se necesitarían 47 años para que las víctimas sean reparadas, independientemente de su victimario”, afirmó Barreras, quien agregó que “la Corte en su exhorto no limita el número de víctimas, no excluye a ninguna víctima y reitera el criterio de no regresividad”.



(Lea también: Todo listo para el lanzamiento de la cédula electrónica en Colombia)



El director de la Unidad de Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez, afirmó que, con esta prórroga, “se les da tranquilidad a esos nueve millones de víctimas del conflicto” y dijo que entre los propósitos está “no ser regresivos en los derechos adquiridos” por los afectados por el conflicto.



La Unidad de Víctimas, el Departamento de Planeación y el Ministerio de Hacienda trabajan en un Conpes que financie la ampliación por 10 años de la ley de víctimas, cuyo costo se está tratando de establecer.

Otras noticias de política para leer

Coaliciones, la primera apuesta para la campaña del 2022



EL TIEMPO en vivo: Uribe habla de su referendo y de política



Como ‘incómodos’ e ‘imprudentes’ calificó Uribe audios de 'Caya' Daza



POLÍTICA