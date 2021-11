Se agudiza la división en el partido Comunes

A través de una carta abierta, los senadores del partido Comunes Victoria Sandino e Israel Zúñiga, manifestaron sus desacuerdos con la dirigencia de dicho partido, en cabeza de Rodrigo Londoño o “Timochenko”, antiguo jefe de la guerrilla de las Farc.



Sandino y Zúñiga señalan a Londoño de querer “privatizar” la colectividad; además, diagnostican una “profunda crisis”.



“La mayoría de quienes dejamos las armas no nos sentimos representados por la actual dirección. La amplia generalidad de firmantes ni siquiera se consideran, ni son reconocidos como militantes”, expresa el documento firmado.



Continúan explicando que un grupo de excombatientes pidió ante la máxima autoridad del Partido, el Consejo Nacional de los Comunes, citar a una Asamblea Nacional Extraordinaria con el fin de discutir la escisión del Partido.



“A casi tres meses de nuestro derecho de petición, que debía ser resuelto en 10 días, no solo no hemos recibido respuesta, si no que el Consejo Nacional de los Comunes ni siquiera ha sido citado para dar trámite a nuestra solicitud”, denuncian en la carta.



Sandino y Zúñiga aseguran, además, que hay una “privatización” del Partido”, la cual “derivará en la exclusión de la representación política acordada de la mayoría de las y los firmantes”.



Por último, los representantes afirman en la carta que acudirán a todos los espacios estatutarios y legales necesarios para hacer valer su derecho a la reincorporación política.

Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, jefe del partido, estuvo al frente del encuentro del fin de semana, desde Medellín. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

Al respecto, en entrevista con EL TIEMPO, el jefe del partido Comunes, Rodrigo Londoño, aseguró que en el partido se han abierto muchas facciones.



"Cuando finalizó el acuerdo, algunos compañeros comenzaron a expresar opiniones que iban en contravía de lo acordado. Yo siempre digo que aquí hemos quedado los más y los mejores, se han ido los menos y los peores en el sentido de que no entendieron lo que esto significaba", expresó Londoño.



Además, aseguró: "Y ya temas de diferencias políticas con compañeros o de aspiraciones personales, que desafortunadamente uno dice que son válidos, todos pueden aspirar a ser presidente del partido. Pero hágalo sobre la base de mostrar resultados para que la gente lo apoye, no sobre la base de insultar y de ofender al actual presidente".

