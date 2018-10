‘Santrich’ le responde al Fiscal por audios enviados a la JEP

Por medio de una carta escrita a mano, y dada a conocer a través de redes sociales, el exlíder guerrillero ‘Jesús Santrich’ se refirió a los audios en los que el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, sustenta el visto bueno al pedido de extradición por narcotráfico que pesa sobre el también exnegociador de paz.

En la misiva, ‘Santrich’ se ratificó en que no ha traficado con coca desde la firma del acuerdo de paz y en que los audios que el Fiscal le remitió a la Justicia Especial para la Paz (JEP) no son prueba de que hubiera cometido delito alguno.



“No sigas haciendo el ridículo y abusando del poder. Ni tú ni nadie en este mundo podrá presentar grabación alguna en la que yo esté hablando algo distinto a lo que he dedicado mi vida en los últimos años: la implementación del acuerdo de paz y los proyectos productivos de la incorporación”, dijo ‘Santrich’.

El #FiscalFarsante hizo públicos los 12 “audios contundetes” contra Santrich, a los que la JEP no les reconoció ninguna legalidad. Y con publireportaje el ElTiempo pretende enagañar incautos. La única verdad: conversaciones inconexas que ratifican la versión de Santrich! pic.twitter.com/f6mleqDpZL — #SantrichLibre (@SantrichLibre) 27 de octubre de 2018

Además, tras indicar que ya pudo conocer los audios –revelados en su integridad por EL TIEMPO–, se mantiene en su postura de que no ha delinquido y hasta le pide a Martínez que “reflexione” sobre sus actuaciones en este caso.



‘Santrich’ está preso desde hace 7 meses, en la cárcel La Picota, de Bogotá, a la espera de que se defina el pedido de extradición que hizo una Corte Federal de Nueva York tras acusarlo de intentar enviar 10 toneladas de cocaína a territorio estadounidense.

ElTIEMPO.COM