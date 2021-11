Santos y Londoño, encuentro en París para hablar de paz

¿Cuál es el balance de los Acuerdos de Paz? ¿Qué se ha hecho bien? ¿Qué falta por realizar? ¿Esto era lo que ambos imaginaban? Son algunas de las preguntas que el expresidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño Echeverri, líder del partido político Comunes y quien fuera el número uno de la guerrilla de las Farc, responderán en el Senado de Francia. La cita coincide con la celebración de los cinco años del Acuerdo de Paz, que puso fin a medio siglo de confrontación armada entre el Estado colombiano y ese grupo alzado en armas.



El premio Nobel de Paz y quien se hiciera conocer como Timochenko participarán en París en el Foro Mundial por la Paz, para hacer un balance de su implementación, los retos y los desafíos.



Se ha informado que al acto asistirán estudiantes, profesores, delegados del Ministerio de Asuntos exteriores francés, diplomáticos y periodistas.



En la cita se hará un balance del quinto aniversario del Acuerdo de Paz y de las relaciones con el Gobierno del presidente Iván Duque.



También se hablará del apoyo internacional a la paz de Colombia. En particular se tocará los capítulos de género y étnico. Se discutirá sobre de la situación del Partido Comunes y la participación política contemplada en el Acuerdo.



La audiencia en el Senado tendrá, además, la participación de la senadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez. En este espacio en el Parlamento se afrontará el tema de la Reforma Rural Integral, además del balance general del Acuerdo tras cinco años de su firma.



De acuerdo con Londoño, en el foro “se ratificará el compromiso indeclinable de los excombatientes de las desaparecidas FARC-EP con la paz y se agradecerá el apoyo de la comunidad internacional, en la implementación integral de lo acordado”.



POLÍTICA