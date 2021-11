Santos y Londoño se reúnen en París para hablar sobre el acuerdo de paz

Rodrigo Londoño y Juan Manuel Santos intervienen ante un panel de diplomáticos, embajadores, académicos, para comentar el estado de implementación de lo que firmaron hace 5 años en La Habana, Cuba.



El premio nobel de paz y quien se hiciera conocer como Timochenko participan en París en el Foro Mundial por la Paz, para hacer un balance de su implementación, los retos y los desafíos.

En un balance proporcionado por el expresidente Juan Manuel Santos, aseguró que el problema más grave que actualmente enfrenta el acuerdo de paz es la seguridad de los excombatientes.



Además, indicó que la razón de esta problemática es la falta de implementación integral del texto firmado.



Noticia en desarrollo...

Encuentro entre Rodrigo Londoño, Juan Manuel Santos, Sergio Jaramillo y algunas personalidades en París. Foto: Prensa Rodrigo Londoño

En contexto

En la cita se hará un balance del quinto aniversario del acuerdo de paz y de las relaciones con el gobierno del presidente Iván Duque.



También se hablará del apoyo internacional a la paz de Colombia. En particular se tocarán los capítulos de género y étnico. Se discutirá sobre de la situación del partido Comunes y la participación política contemplada en el acuerdo.



Además, contará con la participación de la senadora del partido Comunes, Sandra Ramírez, y del ex alto comisionado para la Paz del gobierno de Juan Manuel Santos, Sergio Jaramillo. En este espacio en el Parlamento se abordará el tema de la reforma rural integral, además del balance general del acuerdo tras cinco años de su firma.



De acuerdo con Londoño, en el foro “se ratificará el compromiso indeclinable de los excombatientes de las desaparecidas Farc-EP con la paz y se agradecerá el apoyo de la comunidad internacional en la implementación integral de lo acordado”.



Hace algunos días, en entrevista con EL TIEMPO, a la pregunta de ¿cómo ha sido la vida de las personas en el proceso de reincorporación en estos cinco años?, Londoño respondió:



"Somos más de 13.000 firmantes del acuerdo. Las circunstancias que nos ha tocado vivir no son las mejores. Hay una situación socioeconómica que para la gran mayoría es sumamente difícil. Pero la situación más compleja es la de los asesinatos de los firmantes, ese fenómeno difícil que también está acompañado de lo que sucede con los líderes sociales".



"Está esta situación que se ha generado debido a la no implementación del acuerdo. Si se hubiera implementado desde el principio, desde el gobierno de Santos, todo lo que estaba planteado en el acuerdo, en su espíritu y en su letra, habríamos logrado atacar las causas o las condiciones que se han generado ahora para que sean asesinados los firmantes y los líderes sociales. Esas mafias que existen en las regiones, esos intereses, la mayoría ilegales, tratan de frenar el proceso de paz asesinando a firmantes y a líderes. La responsabilidad sí cabe en el Estado colombiano porque el Estado debe garantizar la vida, no solamente de nosotros, sino de todos los colombianos", agregó Londoño Echeverri.

