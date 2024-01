'Es muy incierto el futuro de ese proceso': Santos sobre negociación con el Eln

El expresidente Juan Manuel Santos aseguró en una entrevista concedida a EFE que las negociaciones entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) transita por un camino incierto. El Nobel de Paz señaló que el proceso de diálogo con esa guerrilla se encuentra en ese punto porque falta "claridad en los objetivos".



"Nos falta por lo menos información, o no nos han dado la información de qué es lo que realmente buscan, qué es lo que quiere el ELN, a dónde quieren llegar en esa negociación, qué marco jurídico van a utilizar para que tenga la legitimidad nacional e internacional", dijo el exmandatario.



Luego, aseguró que "hasta no tener esa información entonces es muy incierto el futuro de ese proceso".



Santos, quien estuvo en la Casa de Nariño entre 2010 y 2018, firmó en 2016 un acuerdo de paz que puso fin al conflicto armado de más de 50 años con la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).



Este acuerdo le valió el Nobel de Paz de ese año, y aunque después llevó a la mesa de negociación al Eln, esos diálogos no prosperaron.

"Para hacer la paz se requiere mucho rigor, mucho método, mucha planeación, yo hablo por lo que nosotros hicimos, el proceso con las Farc fue un proceso milimétricamente planeado, muy estudiado", manifestó.

REDACCIÓN POLÍTICA CON INFORMACIÓN DE EFE

