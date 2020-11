Santos reivindica que el Acuerdo de Paz ha salvado 'miles de vidas'

El expresidente Juan Manuel Santos dio un parte de éxito al conmemorar los cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz, el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá, con el entonces líder de las Farc-EP, Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’. "Gracias al Acuerdo se han salvado miles de vidas", reivindicó en la mañana de este martes.

Santos se mostró muy positivo de las bondades de una firma que en su momento estuvo rodeada de incertidumbre.



(Además: ¿Cuál es el balance del acuerdo de paz tras cuatro años de su firma?)



Un primer Acuerdo de Paz se firmó en Cartagena el 26 de septiembre de 2016. Este, sin embargo, ​debía refrendarse en Colombia en un plebiscito en el que los ciudadanos tenían las opciones votar 'Sí' o 'No'.



De manera sorprendente se impuso el 'No' en contravía de todas las encuestas que le daban la victoria al 'Sí' en algunos casos con margenes superiores al 70 por ciento.



La victoria del 'No' obligó al Gobierno a "renegociar" el acuerdo tomando en consideración las objeciones de los opositores.



(Lea también: A ex-Farc les queda un mes para entregar bienes y reparar a víctimas)



Tras un periodo de negociación con los promotores del "No", el gobierno y las Farc-Ep acordaron un nuevo texto para el acuerdo de paz el cual se firmó el 24 de noviembre en el Teatro Colón. Este nuevo acuerdo fue ratificado por el Congreso y contó con el blindaje de la Corte Constitucional.



Hoy Santos alabó que con su firma en el país se han salvado "miles de vidas".



Agregó que además los indicadores de secuestros, ataques terroristas "han descendido de forma muy importante".



"Gracias al Acuerdo podemos llevar el desarrollo a zonas olvidadas por mucho tiempo, que habían estado en medio del conflicto. Gracias al Acuerdo los colombianos podemos ahora ir a lugares que no conocíamos, y Colombia se convirtió en un destino turístico de talla mundial", puntualizó el expresidente.



(En otras noticias: Habla la joven que tiene en jaque placa de Duque en Túnel de la Línea)

#GraciasAlAcuerdo tenemos la oportunidad de construir un mejor futuro para Colombia. No la dejemos pasar. pic.twitter.com/x1XeuX2EfN — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) November 24, 2020

POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET