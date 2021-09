Santos: 'Duque pierde al hablar mal del Acuerdo de Paz'

El expresidente Juan Manuel Santos mostró su “tristeza” al dar su opinión de la intervención del presidente Iván Duque, esta semana en las Naciones Unidas, en la que calificó al Acuerdo de Paz entre el Estado y la guerrilla de las Farc como “frágil”.

“Colombia también avanza en la construcción de la paz con legalidad”, dijo Duque. “El frágil Acuerdo de Paz firmado en 2016 con el grupo terrorista de las FARC tiene hoy progresos significativos en el proceso de reincorporación de los excombatientes, como lo ha comprobado la Misión de Observación de la ONU”, añadió en discurso Duque.



Por su parte, Santos dijo, en una entrevista con Caracol Radio, que el Acuerdo es uno de los hechos más relevantes de la historia reciente del país.



“El Acuerdo de Paz le cambió la vida a un país, una sociedad, a todos los colombianos. Colombia ha vivido guerra tras guerra en el poder y con el fin de la guerra con las Farc, eso terminó en 2016. Es un cambio estructural en la historia de Colombia”, dijo.



“El Acuerdo de Paz tuvo efectos importantes en la forma de ver la vida, que comenzaron a valorar más la vida y sentir compasión. Eso lo vemos con lo que sucede en el país todos los días. Hay asesinatos, masacres u homicidios colectivos, eso es noticia, antes no”, aseguró.



Luego, el expresidente comentó lo dicho por Duque en la ONU.



"Me da tristeza como colombiano escuchar eso de mi presidente y donde lo dijo. Naciones Unidas se creó para luchar por la paz", aseguró Santos.



"La ONU conoce esto porque estuvo ahí y le pedimos que estuvieran, conocen todo lo que se ha hecho y por eso exaltan tanto el proceso de paz. Cuando el presidente va y dice lo que dijo, el efecto es que él pierde credibilidad, su gobierno, pero también el país. Lo está diciendo en el foro más inapropiado porque allá conocen los acuerdos mejor que nadie", explicó



Para Santos “es contraproducente, este tipo de actitudes le hacen daño al país porque suceden cosas como las que suceden en EE. UU., que la falta de credibilidad de un gobierno y presidente se expone a que les aprueben resoluciones que van en contra de los intereses del país".



Adicionalmente, Santos mencionó que en un principio pensó que las víctimas se iban a oponer, así como explicó que el Acuerdo no fue solo para acabar con las Farc, sino con los problemas del país.



"Este acuerdo de paz no fue simplemente para acabar con las Farc o desmovilizar la guerrilla, sino que hay muchos elementos que tienen que ver con el país. El acuerdo fue para resolver problemas estructurales del país”, añadió.



“Desde nuestra Independencia tenemos deuda con campesinos y el campo, tenemos la peor distribución en América Latina. Este es un acuerdo que, si se implemente en su totalidad, va a resolver muchos problemas del país. Las víctimas son mucho más generosas que lo que yo me imaginaba. Pensé que las víctimas eran las que más se iban a oponer", argumentó.



Para el Premio Nobel “la primera fase del desarme es muy positiva y se logró en tiempo récord. La segunda es la más difícil, la construcción de la paz: sanar las heridas, desarmar los espíritus, los odios, las venganzas. No es fácil, pero es un proceso necesario".



Finalmente, mencionó que hasta ahora no se han implementado a su totalidad y que se han visto muertes de líderes y excombatientes porque "no hay voluntad política".





