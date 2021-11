Santos le responde al general Mora tras críticas a acuerdo de paz

El expresidente Juan Manuel Santos le respondió al general retirado Jorge Mora Rangel, quien en su libro ‘Los pecados de la paz’ cuenta cómo fue su experiencia como negociador del Gobierno en La Habana.



(Lea: 'Yo no he cambiado mi postura ante la paz, me he reafirmado': Duque)

Mora, en entrevista con W Radio, se refirió al papel de Juan Manuel Santos, quien en ese momento era el presidente. “Se atribuye una serie de circunstancias que no son ciertas, se califica de halcón y paloma porque dice que fue el que más duro le dio a la guerrilla. El expresidente Santos desconoce a sus soldados”, dijo.



El general Mora fue comandante del Ejército Nacional y miembro del equipo negociador del Estado que firmó el Acuerdo de Paz con las Farc. En el último año ha atacado con dureza el proceso porque en su concepto ha habido un claro favorecimiento a lo que fue esta guerrilla.



(Además: 'El Estado debe recuperar el control territorial': Santos)



“En el libro narro la verdad de mis vivencias y cuando me tengo que referir al presidente Santos para reconocerle sus cosas yo lo hago, pero también lo hago por el presidente Uribe. Tengo mi respeto por los dos presidentes y les reconozco sus actuaciones, pero el expresidente Santos se atribuye triunfos como si fueran solo de él”, señaló Mora, en referencia a operativos como la ‘Operación Fénix’ que terminó con la baja del guerrillero alias Raúl Reyes.



Tras las declaraciones de Mora, Santos le dijo a EL TIEMPO lo que piensa del libro del general retirado en el cual critica el proceso de paz.



(Lea aquí la entrevista completa con Juan Manuel Santos)



“No lo he leído. Me imagino que serán chismes y sacadas de clavo personales con sus compañeros durante las negociaciones. Me cuentan que dice todo tipo de mentiras y que con la edad se ha vuelto muy resentido. Es una lástima que el general Mora acabe su vida lleno de odio, cuando debería estar orgulloso de haber firmado el desarme y el fin de quienes combatió toda su vida militar”, señaló Santos.



(Le puede interesar: ¿Cómo será el cónclave entre Gaviria y la Coalición de la Esperanza?)



Y agregó: “Lo que hay que entender es que los procesos de paz son como las leyes y las morcillas. Hacerlas es muy desagradable, pero cuando salen del horno son ricas para comer. Lo que se debe evaluar es el resultado final, lo que está escrito y firmado. Ahí están las más de 300 páginas al escrutinio del mundo entero”.



Santos añadió que Mora nunca le manifestó que estaba en desacuerdo con lo que se estaba decidiendo en La Habana. “Sí me daba quejas de sus compañeros y hasta me renunció un par de veces y lo entiendo porque estar enclaustrado 4 años en una casa en La Habana con personajes tan disímiles debió ser un martirio. Qué paradoja: Pastrana había advertido que no se podía confiar en Mora, que fue su comandante del Ejército. Pero a final de cuentas va a quedar muy mal porque las preguntas de fondo son: ¿por qué no se retiró? ¿Y por qué firmó?”, agregó Santos.



