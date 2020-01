Santos pide tender puentes con Venezuela

El ex presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió en la noche de este jueves tender puentes de comunicación con Venezuela: “se trata de construir un puente de oro (…) no se puede cerrar el diálogo, la diplomacia, tiene que haber algún tipo de contacto”.



Santos hizo las declaraciones durante su diálogo con el analista venezolano Moisés Naím, en el primer día del Hay Festival en Cartagena. Ambas personalidades conversaron en el Teatro Adolfo Mejía que llenó su aforo media hora antes del inicio de la conversación.

El ex presidente, sin referirse directamente al jefe de estado Iván Duque, sí reclamó la necesidad de tener al menos oficinas consulares porque se trata de atender una frontera viva de 2.200 kilómetros. Fue incluso más allá y pidió empezar a buscar una salida negociada para el régimen chavista. Sin embargo, consideró que esto no podrá avanzar hasta que no se realicen las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el próximo noviembre.



“El diálogo es la diplomacia, el diálogo es la razón de ser entre naciones. Se trata de jugar las cartas inteligentemente”, dijo Santos sobre la necesidad de abrir espacios en el que se escuche a todas las partes.

Mientras tanto, según su opinión, la situación no sólo no ha cambiado, sino que ha empeorado. “Yo veo hoy más fuerte a Maduro que hace un año”, dijo.



Por estos días, precisamente se cumple el primer aniversario del cerco diplomático, una iniciativa política liderada por el Presidente Duque. “Durante este año, se han cometido todo tipo de equivocaciones”, dijo Santos.



El ex mandatario, de esta forma, se alinea en parte con Maduro quien en las últimas horas invitó a Duque a tender lazos de comunicación. El Presidente colombiano, sin embargo, ha sido enfático en no abrir esta puerta.



En el criterio de Santos, el chavismo sigue en el poder y allá puede haber “cien mil personas, cada una con un AK-47, dispuestos a hacerse matar si no se les da una salida digna”.



Para Santos no se trata de doblegarse porque los mandatarios pueden tener opiniones distintas, pero deben trabajar por causas comunes. En ese sentido, puso el ejemplo de Reagan y Gorvachov, dos figuras diametralmente opuestas en su ideario durante la guerra fría, pero que decidieron sentarse en la misma mesa en busca de “objetivos que a los dos les convenían”.



El tema de las relaciones entre Colombia y Venezuela volvieron a la primera plana por la detención en Maracaibo de la ex congresista conservadora, Aida Merlano.

Santos fue ovacionado en la noche de este jueves en un escenario intelectual en el que está presente por su éxito editorial “La batalla por la paz”.



Armando Neira