‘Cada vez entiendo menos al expresidente Uribe’: Santos

El expresidente Juan Manuel Santos, quien últimamente se había abstenido de hacer pronunciamientos alrededor de lo que está ocurriendo con la implementación de los acuerdos de paz, se refirió al tema desde Bucaramanga, donde participó en una presentación de su libro 'La batalla por la paz'.

En el marco de la feria del libro de la Universidad Autónoma de Bucarmanga, Santos se refirió la nueva disidencia de las Farc, al gobierno del presidente Iván Duque y al expresidente Álvaro Uribe.



Santos comenzó por referirse a la decisión de ‘Iván Márquez’ de rearmarse con otros disidentes y dijo que este es “otro escollo” que ha tenido el proceso de paz, pero que también “lo vamos a superar”.



“Nadie nos va quitar a los colombianos nuestro derecho de paz. En casi todos los procesos de paz hay disidencias”, dijo el expresidente, quien agregó que desde hace mucho tiempo estos disidentes estaban tratando de sabotear el proceso.



“Qué es lo que tenemos que hacer, cuál es la reacción más conveniente para el proceso y para el país: la inmensa mayoría, más del 90 por ciento de los ex guerrilleros de las Farc que están en el proceso, están en el proceso, no se han ido y lo que han dicho es que no se piensan ir. Por eso a ellos hay que cumplirles, cumplir lo que se acordó”, dijo Santos

Para él, lo mejor que podemos hacer es cumplirle a este 90 por ciento de excombatientes que están en el proceso, que creyeron en la palabra el Estado y que creen que la paz hay que alimentarla todos los días.



Para Santos, ahora el Gobierno tiene una “lindísima oportunidad” porque el Presidente ha dicho que quiere implementar los acuerdos.



“La mejor reacción que puede tener el Gobierno y nosotros los colombianos es cumplir con los acuerdos. Dejar de pensar en cambiarlos, sino cumplir con lo que hay (…) El enfoque que debemos darle a lo que sucedió es que este es un escollo más que vamos a superarlo”, dijo el mandatario en cuyo Gobierno se firmaron los acuerdos.



En opinión de Santos, sería muy importante, por ejemplo, cumplir con lo que se ha planteado en los PDET, que no son para la guerrilla y que además fueron seleccionados por la misma gente. El gobierno tiene la capacidad de hacer eso, consideró Santos.



Adentrándose más en el plano político, el expresidente reiteró que “estos acuerdos no son de un gobierno, de una persona, son unos acuerdos que se hicieron a nombre del Estado colombiano. No son del gobierno pasado”.



De todas maneras, Santos reconoció que el discurso de Duque ha sido cada vez más en favor de la implementación de los acuerdos, y dijo que eso está bien y por ello hay que rodear al mandatario para que eso se haga efectivo.



En su intervención en el auditorio de la UNAB, Santos insistió en que el Gobierno tiene la oportunidad para hacer unos acuerdos políticos, con todas las organizaciones sociales y las organizaciones políticas, sobre unos acuerdos mínimos para la implementación.



Para santos, si Duque hace eso, ahí recoge a todo el país y fortalece su gobernabilidad. “Ese tipo de problemas pueden convertirse más bien en una oportunidad”, dijo.

Uribe

Tras esto le llegó el turno para hablar del expresidente Álvaro Uribe, quien ha sido uno de sus más duros contradictores. “Yo tengo un problema, y es que cada vez entiendo menos al expresidente Uribe”, dijo santos en medio de los aplausos del auditorio.



Sobre la propuesta de Uribe de desmontar los acuerdos de la Constitución, Santos dijo que no están en la Constitución porque en el marco de la negociación con los del No se acogió una propuesta de ellos en el sentido de que no los incluyeron en la Constitución.



“Yo no entiendo porque el expediente Uribe apenas sucede lo que sucedió sale decir que se desmonten de la Constitución los acuerdos, y es que no están montados porque él mismo negoció y nosotros lo aceptamos que no los incluyeran en la Constitución”, dijo el expresidente.



“Por eso digo yo que cada vez me resulta más difícil entender al expresidente Uribe”, agregó.



Santos reiteró que la justicia especial de paz es el corazón del acuerdo y dijo que si ésta se acaba pues se acaba con el acuerdo.



El expresidente también destacó positivamente el hecho de que la reacción de la mayoría de la gente frente a lo que ocurrió con los desertores fue la de pedir la implementación de los acuerdos y que se les cumpla a los reincorporados.



Para Santos, infortunadamente “se politizó la paz”. Dijo que la ha tratado es de despolitizarla pero ha sido muy difícil porque un acuerdo de paz es muy fácil de aprovechar políticamente.



Finalmente, el expresidente dijo que ojalá pudiéramos hacer unos esfuerzos, aprovechando esta coyuntura, para hacer un acuerdo político entre todos



“Yo no estoy metido en política, no me voy a meter en política, pero participaría en ese acuerdo con emoción, que le quitemos la polarización a la paz, que haya unos acuerdos mínimos de implementación y que el gobierno se dedique arreglar los otros problemas, que hay muchos en el país”, dijo.