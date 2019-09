Santos: 'No permitiremos que nadie nos vuelva a robar la paz'

El ex presidente Juan Manuel Santos salió este jueves a hacer una férrea defensa de las bondades de la paz en Colombia, tras la firma de los acuerdos con la guerrilla de las Farc.

Santos Calderón, según informa el diario mexicano La Jornada, dijo que “los colombianos no vamos a permitir que nadie nos vuelva a robar nuestro derecho a la paz”, en referencia a que un pequeño grupo de ex combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (Farc) busca reactivar revueltas en el país.



El Premio Nobel de la Paz 2017, aseguró también este jueves que la paz se trata de cambiar las balas por las palabras. Con la presencia de 30 laureados con ese galardón internacional, la mayor asistencia a un evento de este nivel, arrancó oficialmente la versión 17 de la Cumbre de los Premios Nobel de la Paz.

Según cita La Jornada, Santos aseguró en su intervención: “Estamos en Mérida para alzar nuestra voz y decirle al mundo, con firmeza, que no vamos a desfallecer en alcanzar la paz en el mundo y con nuestra madre tierra. Por cada terrorista cegado por el odio, hay millones de jóvenes dispuestos a lograr la paz”, dijo Santos.



En el encuentro que se realiza en la ciudad de Mérida, en el sureste de México, Santos también hizo un llamado a la convivencia global y a la protección del medioambiente, según informa Efe.



La agencia española relata que en un acto que tuvo por sede el Centro Internacional de Congresos de esa ciudad mexicana, Santos, dijo a nombre de los participantes que no van a desfallecer en la búsqueda de la paz. Una paz, dijo, que debe imperar entre los pueblos y entre los seres humanos con la naturaleza, "con nuestra madre tierra".



Al referirse a los incendios recientes en las selvas amazónicas, criticó la permisividad de quienes deberían de protegerlas y señaló que esto representa la historia de siempre, "unos pasos adelante, unos pasos atrás". "Por cada gobernante sensato hay millones de ciudadanos dispuestos a conservar la vida, a preservar la tolerancia y a preservar la convivencia", resaltó.



Santos, responsable, como presidente de Colombia, del acuerdo de paz con las Farc luego de 53 años de actividad, llamó en su discurso a acabar con el odio y a construir una justicia global.



"Por cada terrorista cegado por el odio, hay millones de hombres y mujeres, millones de jóvenes que quieren construir una sociedad justa, donde se valore la diversidad, como la mayor riqueza de la humanidad", insistió.



A su vez, la ganadora del Nobel de 1992, la activista indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, se pronunció a favor del respeto entre los pueblos, entre los hombres y las mujeres y "entre las diversas expresiones de nuestra sociedad".



"Estamos aquí porque creemos en la lucha contra los crímenes de lesa humanidad a los que les decimos no, estamos aquí contra las armas nucleares, contra la intolerancia, la falta de respeto, contra el racismo, la discriminación y en favor de la valoración del ser humano como un ser prodigioso", apuntó ella.



A su vez, la presidenta del Secretariado de esta XVII Cumbre, Ekaterina Zagladina, dirigió palabras a los presentes en ese mismo sentido, mientras que el arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, leyó un mensaje enviado por el papa Francisco.

En su misiva, enviada a través del secretario del Estado Vaticano, Pietro Parolin, el pontífice mandó un saludo a los organizadores y participantes de este cónclave y los instó a seguir buscando los métodos más adecuados para promover la paz. Desde el 19 al 21 de septiembre se celebra en Mérida, en el estado de Yucatán, esta cumbre que reunirá a 30 personas u organizaciones que obtuvieron el galardón.



El evento, al que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asistirá, reúne a personalidades de la talla del sindicalista polaco y líder de la central obrera Solidaridad Lech Walesa.



También participarán figuras muy reconocidas como Miguel Bosé o Diego Luna, quienes participaran en simposios. Y el evento clausurará con un concierto del cantante Ricky Martin en Mérida llamado "Yucatán For Peace".

