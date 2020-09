¿Por qué Santos cuestiona resultados de la JEP y plantea revisión?

El expresidente Juan Manuel Santos abrió en la mañana de este viernes una puerta para revisar el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz, JEP, nuez de los acuerdos de paz firmados por su gobierno y la entonces guerrilla de las Farc.

Santos reconoció que la sociedad espera resultados más expeditos y que es posible que la arquitectura de este ente tenga rasgos de lo que él llamó “santanderista”.



Esto es que en el ADN nacional se pierde tiempo en discusiones por incisos, parágrafos, replicas y contrareplicas y no se producen los resultados que permitan avanzar.



El exmandatario dijo que si era necesario para que la JEP tuviera un mejor funcionamiento él, naturalmente, sería partidario de revisarla.



Con esta afirmación, Santos coincide con el presidente Iván Duque quien también ha exigido mayor celeridad en los resultados de la JEP.



“La JEP lleva 3 años y siempre que se habla de reforma dicen que se quiere destruir la paz… Pero me pregunto, si no hay resultados, ¿el país se quedará de brazos cruzados?”, se preguntó hace unos días el Jefe del Estado.



Santos habló en Mañanas BLU, a propósito del lanzamiento de su libro ‘Un mensaje optimista para un mundo en crisis'.



En la entrevista, Santos dijo que “tenemos que dejar a un lado la polarización, porque lo que hace es impedir consensos y que el país avance”, declaró el mandatario.



El exmandatario se refirió a la polémica que generó su encuentro con el jefe del partido Farc, Iván Cepeda y Juan Fernando Cristo. Santos calificó de “insólito” y “contraproducente” el revuelo que se generó por la reunión.





“Yo me reúno con los senadores de las Farc y Timochenko de vez en cuando. No es la primera vez ni será la última, para revisar con ellos cómo va el proceso. Así como me reúno con los embajadores europeos que están apoyando esa paz”, declaró.



“Que se haya generado esa tormenta momentánea por una reunión que no tiene nada de malo, demuestra la situación que estamos viviendo en materia de deliberación política”, añadió.



El exmandatario y premio Nobel aseguró que existen campañas de polarización.

“Usted conoce el periodista que hizo eso, cómo opera y lo que alimenta es esa radicalización que tanto le hace daño al país”, declaró.



Santos dijo que no tiene nada que ver con la situación del expresidente y exsenador Álvaro Uribe.



“Esto no tiene ninguna intención, que se bajen del bus de que yo tengo nada que ver con la situación del expresidente Uribe. No he cruzado palabra con ningún miembro de la Corte Suprema desde que salí del gobierno hace más de dos años”, sostuvo.



“Se inventan unos cuentos que nada tiene que ver con la realidad y alimentan los efectos negativos de esos cuentos. Esto es un caso típico”, agregó.



POLÍTICA