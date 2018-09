¿Cómo afectarían las diferencias que hay en Farc al acuerdo de paz?

El acuerdo de paz con la ex guerrilla de las Farc no pasa un momento de solidez. El desconocimiento del paradero de varios líderes y algunas cartas en las que se critica el accionar del actual partido han puesto en tela de juicio el compromiso con el proceso.

Para Carlos Arias, profesor de la maestría en Comunicación Política de la Universidad Externado y gerente de la firma Estrategia y Poder SAS, lo primero es entender las dinámicas de comunicación que siempre han existido en Farc.



“Las cartas, criticando formas de actuar, y los mensajes entre miembros de Farc no son algo extraordinario, han sido de siempre: pasaron de hacerse en el movimiento a realizarse en el partido”, comentó.



Eso sí, Arias aseguró que estas formas de comunicación no están bien vistas en la lógica de la opinión pública: “Los ciudadanos suponen que los partidos deben ser cohesionados y hasta ahora se está entendiendo que esa cohesión también permite las diferencias”.

Según expertos, el acuerdo de paz se puede ver afectado desde la opinión y no desde lo legal. Foto: Tomada del Twitter de Farc

El experto explicó que el acuerdo se puede ver afectado desde la opinión más no desde lo legal, y que eso dependerá de cómo “la Farc y los medios de comunicación le informen a la opinión pública esas disonancias que hay en el partido”.



“A quienes siempre han criticado el proceso les cae como ‘anillo al dedo’, porque magnifican ñps errores con los cuales arrancó el proceso”, complementó.



Lo que sí aclaró Arias es que es normal que en cualquier proceso de paz haya disidencias, desmovilizados que se abstraigan por no estar de acuerdo con algunos cumplimientos o dinámicas, y eso no lo hace fallido.



Óscar Castelblanco, abogado especialista en Derecho Constitucional y en Derecho Administrativo, consideró que la carta de Joaquín Gómez a Timochenko envió un mal mensaje a quienes han apoyado el proceso.



“Da a entender que no todos en Farc están dispuestos a reinsertarse. No todos están de acuerdo a respetar los acuerdos”, señaló.

Joaquín Gómez (der.), crítico de Timochenko (izq.), le da la mano en la conferencia de los Llanos del Yarí. Foto: EFE

“Pareciera que Timochenko no tiene el mismo control sobre la estructura y eso le hace mucho daño a la credibilidad del proceso”, añadió.



Castelblanco aseveró que es muy necesario que las divisiones se solucionen, “porque se fractura Farc y todo lo relacionado al acuerdo”.



Ariel Ávila, investigador y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, valoró que se está haciendo muy evidente que “la base de exguerrilleros no está contenta con los comandantes, pues cree que se dedicaron únicamente a la política”.



Sin embargo, manifestó que, para él, hay otras dos razones para entender la crisis que vive el acuerdo de paz.



“Una es la mala política de reincorporación y la otra es las incertidumbres del nuevo Gobierno”, afirmó.



Ávila dijo que estas tres situaciones están golpeando la credibilidad del proceso.



ELTIEMPO.COM