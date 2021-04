‘Diálogo con el Eln no avanzó por Angelino Garzón’: Roy Barreras

El senador Roy Barreras -hoy aspirante presidencial por la oposición- señaló al exvicepresidente Angelino Garzón de ser el responsable de haber impedido los avances en las conversaciones iniciadas por la administración Santos con la guerrilla del Eln.

Este lunes, el expresidente Juan Manuel Santos reveló que sus esfuerzos para lograr un acuerdo con ese grupo insurgente se vieron frustrados al final de su mandato porque “un importante vocero del actual Gobierno” aconsejó a esa guerrilla no hacerlo.



“Estuvimos a punto de firmar un cese al fuego antes de salir del gobierno, infortunadamente hubo un muy importante vocero del actual Gobierno que fue a decirle a los del Eln que no firmaran el cese al fuego con este gobierno sino con el próximo. El Eln se creyó ese mensaje, no firmó conmigo y mire en lo que estamos”, dijo Santos.

Roy Barreras. Foto: Prensa Roy Barreras

“Ese funcionario fue Angelino Garzón. Congelaron los diálogos que luego se rompieron con injustificada violencia”, aseguró el congresista.



El exjefe de Estado y Nobel de Paz participó, este lunes, en la charla mensual 'Conversemos sobre justicia transicional', organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



El evento fue moderado por el magistrado Danilo Rojas, de la Sección de Apelación del alto tribunal. El tema central fue el libro 'La Batalla por la Paz', escrito por Santos y publicado en 2019.



Santos destacó una conversación que tuvo con el líder sudafricano Nelson Mandela. "Al final, me dijo: 'Su país tiene un gran potencial, pero nunca va a despegar si ustedes no terminan esa guerra en la que están hace tantos años'. Eso me motivó para luchar por esa paz. Esa fue la primera vez que yo entendí la importancia de las víctimas", dijo el expresidente.



"Este proceso de paz fue para detener la guerra con las Farc. Infortunadamente, con el ELN no se logró lo mismo, aunque avanzamos muchísimo. Estuvimos a punto de firmar un cese al fuego", reiteró Santos.



Garzón fue compañero de fórmula de Santos precisamente durante su primera administración (2010-2014). Luego tomó distancia de Santos y se inclinó políticamente hacia el uribismo.



De hecho, participó en la campaña del hoy presidente Iván Duque. La adhesión al candidato del Centro Democrático fue hecha en Buga (Valle del Cauca).



