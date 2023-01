Luego de que la Fiscalía se negara a suspender las órdenes de captura contra 16 integrantes del ‘clan del Golfo’ y las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta, como solicitó el presidente Gustavo Petro, Roy Barreras, presidente del Senado y uno de los líderes del Pacto Histórico aseguró que la decisión del ente acusador es una garantía democrática.



Roy Barreras en la posesión del presidente Gustavo Petro, el 7 de agosto.

En diálogo con EL TIEMPO, Barreras cuestionó la posibilidad de que salgan criminales de alta peligrosidad: “Si no se prevén mecanismos claros y específicos en la ley de sometimiento a la justicia y salen de la cárcel criminales de alta peligrosidad, como alias Marquitos y los demás señalados, el riesgo es la pérdida de control del territorio”.



“Cuando se mezcla con una orden de cese del fuego multilateral sin corredores de seguridad, delimitación de áreas ni procesos de verificación seguros, terminan en una confusión en el territorio en el que la Fuerza Pública tendría grandes dificultades para poder operar contra los delincuentes”, dijo.



Barreras señaló que “en la práctica, esa identificación en el terreno, sin verificación clara y corredores de seguridad y áreas específicas de concentración, resulta físicamente imposible”.



Por estos motivos, insistió en que la ‘paz total’ solo es posible si hay claridad en cuanto a que el Eln y las insurgencias, “por su naturaleza política”, reciben tratamiento de justicia transicional. Mientras tanto, advirtió que se necesita otra norma para la ley de sometimiento colectivo a la justicia de los grupos criminales.



“Los narcos tienen una oportunidad con la mano tendida del Estado, a través del sometimiento a la justicia ordinaria con beneficios penales que permitan ese procedimiento. Mientras no haya ley, no hay manera de ofrecerles beneficios”, aseveró.



En ese sentido, Barreras mencionó su preocupación frente al asunto relativo a los grupos criminales. “La mano tendida del Estado puede ser traicionada por delincuentes profesionales que no tienen ninguna ideología distinta a embellecerse con el crimen”, advirtió.



SANTIAGO CARMONA CARABALLO

REDACCIÓN POLÍTICA