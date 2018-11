El rol de los militares en el camino de la paz

De las muchas preguntas que surgen frente al conflicto armado colombiano, una que hasta ahora no ha recibido una respuesta adecuada es la siguiente: ¿por qué demoraban tanto tiempo los gobiernos en diseñar los medios y las estrategias necesarios para ponerle fin?

Este libro de Eduardo Pizarro, De la guerra a la paz. Las Fuerzas Militares entre 1996 y 2018, viene a llenar el vacío. Señala primero una de las razones: la profunda ignorancia y pereza de los civiles en analizar temas de seguridad. Con unas honorables pero muy contadas excepciones –Francisco Leal, Armando Borrero, Alejo Vargas, Andrés Dávila, María Victoria Llorente...–, políticos, periodistas y académicos casi no han empezado a hacer la tarea. El país ha producido mucho violentólogo, pero poco se han interesado por el Ejército.



El autor encuentra una raíz de esta pereza en el discurso de Alberto Lleras Camargo en el teatro Patria, 9 de mayo de 1958, después del fracasado intento de golpe del 2 de mayo anterior. Ciertos autores critican a Lleras por dar carte blanche a los militares en el manejo del orden público, acusación que me parece infundada; Lleras nunca habría contemplado darles tal licencia. Sin embargo, es posible que equivocadas interpretaciones de la llamada “doctrina Lleras” hayan contribuido al distanciamiento de las dos esferas, la civil y la militar, y a una indolencia de los civiles que ha tenido un costo muy alto.



Es obvio que el distanciamiento tiene orígenes más profundos que un mero discurso: Colombia, que ahora cuenta, para su sorpresa, con el ejército más numeroso y experimentado de América Latina, ha sido la mayor parte de su historia una república civil; a veces, como ocurrió en el nacimiento de la nación actual en 1830, decididamente antimilitar; en otros momentos, cuando no ha sido propiamente antimilitar, sí, al menos, indiferente frente a los asuntos militares. Ha peleado muy poco con sus vecinos, y el resto del mundo no se ha interesado mucho en sus peleas internas.



Ahora tenemos este rico, importante e indispensable libro, que marca un gran avance cualitativo en el análisis. El autor es altamente calificado y ha tratado a lo largo de su vida con guerrilleros, paramilitares y soldados. Fue el relator, por parte del Gobierno, de uno de los dos equipos escogidos por las Farc y por el Gobierno que formaron en La Habana la Comisión Histórica del Conflicto: un ejercicio justificable –cada lado tiene derecho a pregonar su versión–, pero que no tuvo ningún chance de producir un consenso, y que a la vez fue buen ejemplo de la inocente noción colombiana según la cual se puede escribir historia sin historiadores.



Preservando su autonomía, ha tenido acceso para este libro a una buena documentación de ambos lados, del Ejército y de la guerrilla. Ha superado la visión parroquial del conflicto y sus secuelas –lo que es una de las grandes virtudes de su libro–. Sus referencias a los clásicos, al inevitable Clausewitz, son amplias y pertinentes.

No conozco en otra lengua una introducción tan completa y clara a los textos recientes sobre las “nuevas guerras” y el “carácter cambiante de la guerra”. Con solo esta parte, el libro se justifica.



Pizarro resume brevemente ciertos momentos claves en la evolución de las Fuerzas Militares: la Misión Chilena pedida por el presidente Rafael Reyes, el principio del fin de los viejos ejércitos de partido; la guerra con el Perú, la guerra de Corea; la reorientación contrainsurgente de los primeros años de la década de 1960, con el surgimiento en la oficialidad de corrientes de pensamiento desarrollista, cuyos máximos exponentes eran los generales Alberto Ruiz Novoa y Álvaro Valencia Tovar, educador de civiles de admirable persistencia.



Esta historia preliminar de las Fuerzas Militares se ve como un relato de frustraciones, de avances no sostenidos. Hubo un regreso a la rutina bajo una serie de ministros militares en servicio activo.



Si se trata de innovar, los ministros militares trabajan con una doble desventaja. Primero, en todos los ejércitos existen lealtades ligadas con el año de graduación, del arma a la que pertenecen, que impiden a un ministro en servicio activo cambiar de énfasis en las disposiciones y gastos –las presiones y rivalidades internas lo hacen casi imposible–. Segundo, en Colombia, un país de tradición de militares no deliberantes, un ministro militar sufre limitaciones insuperables en su rol de abogado de las Fuerzas Armadas en el campo de la opinión pública: opina, y lo acusan de deliberar, de representar solo “el sindicato militar”, de hacer “ruido de sables”... El paso a un ministro civil, que hizo el presidente César Gaviria después de 37 años de militares, fue un cambio esencial por estas razones estructurales.



La falta de comprensión mutua entre militares y civiles era patente bajo el presidente Belisario Betancur, y las deficiencias de las instituciones militares salieron a relucir bajo su sucesor, Virgilio Barco: por ejemplo, la manifiesta incapacidad del Ejército de manejar la crisis en Urabá. Bajo el gobierno de César Gaviria hubo un intento de iniciar reformas y elaborar estrategias, con el nombramiento de Rafael Pardo en el ministerio y los trabajos de la Consejería presidencial de seguridad y defensa. Una buena experiencia de colaboración entre civiles, militares y policías –entre los policías, un joven mayor Óscar Naranjo–. El impulso se perdió bajo su sucesor, Ernesto Samper, quien tuvo que dedicarse a su defensa política. No fue recuperado sino a fines del siglo.



Mientras tanto, las Farc, en sus VII y VIII conferencias, sí elaboraron su estrategia, muy bien descrita y analizada por Pizarro, frente a unos gobiernos que todavía carecían de la brújula necesaria: el desdoblamiento de sus frentes, los planes del paulatino encerramiento de Bogotá y Cali, el paso a una “guerra de movimientos” frente a un Ejército excesivamente disperso e inmóvil, a lo que se sumaba la falta de un liderazgo presidencial lúcido y decidido. Los años noventa fueron los del mayor auge militar de la guerrilla, con una serie de golpes fuertes –El Billar, Patascoy, Miraflores– que no pararon sino después de la rápida retoma de Mitú por el Ejército. Y, faltando una adecuada respuesta de las fuerzas legítimas, fueron también los años del acelerado auge del paramilitarismo.



Al fin de la década de los noventa, como cuenta el capítulo ‘La guerra es un camaleón’, bajo los generales Fernando Tapias, Jorge Enrique Mora y Eduardo Herrera empezó la reestructuración necesaria dentro de las Fuerzas Militares, y el esencial diseño de una estrategia: unos fines claros, accesibles, y los medios adecuados para ganarlos. El fin de la nueva estrategia fue frustrar la expansión de las Farc con un Ejército más concentrado y flexible, más móvil, mejor inteligencia, mejor entendimiento de las intenciones y la naturaleza del enemigo, y llevar a la guerrilla al desarme y la desmovilización. Los detalles están en el libro.



Los primeros pasos surgieron de los mandos colombianos: es decir, antecedieron el Plan Colombia. Estados Unidos había más o menos abandonado al Ejército colombiano bajo la presidencia de Ernesto Samper, una política torpe que no ayudaba en nada, y el Plan Colombia original restringió la ayuda militar a las operaciones antinarcóticos: Washington todavía estaba sufriendo fuertemente del ‘síndrome de Vietnam’, y tenía una decidida aversión a verse involucrado en cualquier experiencia contrainsurgente. Las restricciones desaparecieron con el atentado del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.

Me parece que Colombia tuvo el derecho de pedir esa ayuda y Estados Unidos una clara obligación a proveerla. Su monto fue importante, pero el grueso de la cuenta fue pagado por los colombianos. Ayudó mucho en la provisión de ciertas tecnologías y en hacerlo pronto y sin complicaciones burocráticas. El programa se ejecutó con admirable discreción, como igualmente fue discreto y eficaz el apoyo de Estados Unidos a las negociaciones en La Habana. Existen casi doscientas naciones en el mundo, y por eso hay una alta probabilidad de que la política exterior estadounidense acierte al menos en relación con una, como sí acertó en esta fase de sus relaciones con Colombia.



La nueva estrategia de las Fuerzas Armadas comienza con el fin de las negociaciones del Caguán y la recuperación de la zona de despeje, y recibe el esencial apoyo presidencial con la elección de Álvaro Uribe, y su presentación pública de la política de “seguridad democrática”. Los otros candidatos presidenciales de 2002 no mostraron las cualidades necesarias para asumir el reto.



Pizarro muestra cómo la nueva capacidad de análisis produjo sucesivos planes, desde el Plan Patriota, inicialmente bajo el mando de los generales Jorge Enrique Mora y Carlos Alberto Ospina, pasando por los planes Consolidación y Espada de Honor, que convencieron a las Farc de que no llegarían al poder por la vía militar.

Desde 2002 en adelante, nunca se perdió el momentum militar que al fin llevó a las Farc a la negociación. A pesar de las tensiones internas en las Fuerzas Armadas, a veces fuertes, la línea básica de la estrategia y la coherencia y unidad civil-militar se mantuvo hasta lograr los acuerdos, con la esencial presencia de representantes de las FF. AA., los generales Jorge Enrique Mora, Óscar Naranjo, Javier Flórez y Carlos Alberto Rojas.



A veces, para ellos una experiencia penosa y desgastadora.



El proceso no fue exento de “fricción”, palabra favorita de Clausewitz que resume todo lo que impide que una campaña militar sea un suave e ininterrumpido paseo: lo imprevisible, las fallas de inteligencia y de interpretación, los errores, aun la corrupción y los abusos criminales.



Se pueden catalogar bajo “fricción” dos momentos cruciales en esta historia colombiana. El primero, la crisis de relaciones civil-militares bajo el gobierno de Andrés Pastrana, con la amenaza de un retiro masivo de oficiales en protesta contra su manejo de las negociaciones en el Caguán, crisis por fortuna conjurada por el ministro Rodrigo Lloreda con su retiro y por el general Tapias con su paciencia.



Segundo, y el más grave, el bajo tantos aspectos doloroso escándalo de los ‘falsos positivos’. El Gobierno escogió la única salida posible: reconocer los homicidios, empezar a purgar a los culpables y tomar medidas para evitar la repetición. El ministro de Defensa del presidente Uribe entonces era Juan Manuel Santos, viceministro Sergio Jaramillo, y el general que mandó el abandono del fatídico body-count, Freddy Padilla, línea seguida con decisión por sus sucesores, como el actual comandante, el general Alberto José Mejía.



Para los líderes de las Farc tampoco fue fácil admitir el fracaso de su estrategia: el paso exigió de ellos una dosis amarga de lucidez, y otra de coraje: siempre, la opción más fácil para una guerrilla es optar por más de lo mismo, porque el conflicto es el que mantiene su disciplina y su flujo de recursos: aun una tregua, sin llegar a una paz, produce para la organización enormes problemas.



Pizarro analiza las fallas de las Farc: excesiva militarización, triunfalismo creciente de 1990 en adelante, debilidad política, falta de programa, aun de un programa agrario, debilidad urbana sin remedio, desprecio por los costos políticos de la narcotización y el secuestro...



El libro concluye con un examen detenido sobre la coyuntura de seguridad actual. La desmovilización de las Farc es el fin de una letal ilusión, el reconocimiento esencial de que el futuro del país no va a ser decidido por las armas y la violencia, una victoria que no debe ser opacada por la facilidad con la cual la conversación política colombiana torna cualquier éxito en un fracaso –nueva definición del viejo término ‘fracasomanía’ de Sergio Guarín.



Es difícil negar que las dificultades y los retos del posacuerdo han sido mucho mejor anticipadas en los análisis del Ministerio de Defensa que en otras partes del aparato estatal. Los peligros de la coyuntura actual incluyen un vecino inestable e imprevisible y un diferendo marítimo todavía sin resolución final. Acá no faltan advertencias en el libro: el deber ineludible de mirar lo externo además de lo interno.

Siempre he pensado que Colombia, en este campo de sus Fuerzas Armadas, ha tenido dos grandes bendiciones; tener un Ejército con sólida doctrina constitucional –como me observa un amigo, “si aguantaron el Caguán, aguantan cualquier cosa”– y tener una Policía Nacional. El país debe ser más consciente de estas inmensas ventajas. Las dos instituciones tienen ahora otra virtud: la capacidad de construir sobre lo construido, de no solo hacer planes, sino también de rehacerlos continuamente.



Pizarro no pretende haber escrito la última palabra sobre su desarrollo reciente, como este breve prólogo no pretende ser la última palabra sobre el asunto de su libro. Lo que este sí ofrece es un marco que hasta ahora ha faltado para la discusión inteligente entre civiles y militares sobre los problemas de seguridad, fundamentales para el futuro de la nación.



MALCOLM DEAS

Profesor de la Universidad de Oxford (Reino Unido) vinculado al país desde hace 55 años.