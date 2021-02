Timochenko desautoriza a 2 senadores de Comunes por críticas a la JEP

Rodrigo Londoño, Timochenko, máximo líder de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y ahora jefe del partido político Comunes, desautorizó a los senadores de esta colectividad Judith Simanca Herrera, conocida como Victoria Sandino; y a Israel Alberto Zúñiga Iriarte, Benkos Biohó, quienes en las últimas horas había criticado a la JEP.

En un comunicado de prensa, Sandino y Benkos Biohó, ambos exintegrantes de las Farc y hoy miembros del partido Comunes, solicitaron a la Justicia Especial para la Paz (JEP) no ser juzgados como criminales, sino como rebeldes.



En su declaración, además, pidieron a la II Misión de la ONU, los países garantes de los Acuerdos de Paz (Cuba y Noruega) y expertos internacionales como José Mújica y Felipe González, aunar esfuerzos para que el Gobierno de Iván Duque no cambie lo acordado tras la firma en el 2016.



Sandino compartió el comunicado en su cuenta en Twitter con el siguiente comentario: “Las FARC-EP fue organización rebelde, lo que la llevó a ser contraparte de un Acuerdo Especial con el Estado colombiano y otros sujetos de derecho internacional. No fue un aparato criminal; una organización de este tipo no podría haber alcanzado jamás este reconocimiento formal”.



“La guerra nunca fue nuestra primera opción. Nos vimos obligados a ser parte de ella por la ausencia de reformas sociales y garantías democráticas que, en parte, quedaron mandadas en el Acuerdo de Paz del que somos signatarios, pero que siguen sin materializarse en medio del desinterés cómplice del actual gobierno”, dice la comunicación de los dos legisladores.



La afirmación de que no fue un aparato criminal causó enorme rechazo en varios sectores de la población que se manifestaron, en particular, a través de las redes sociales.



Timochenko dijo este lunes que se trata de un pronunciamiento que no fue consultado con el partido Comunes. Por el contrario, aseguró que su intención es seguir colaborando con la JEP para hallar la verdad de lo ocurrido durante el conflicto armado.



Rodrigo Londoño, habló en Blu radio en donde, además, explicó sobre la carta que le dirigió al expresidente Juan Manuel Santos.



"Es un deber de todos los colombianos salvar este proceso", declaró

.

El jefe del partido Comunes también se refirió a su intervención ante la Justicia Especial de Paz por los asesinatos de Álvaro Gómez Hurtado, el general (r) Fernando Landazábal Reyes, Hernando Pizarro Leongómez, José Fedor Rey, Jesús Antonio Bejarano y Pablo Emilio Guarín.



Timochenko, además, dijo que no le pareció sentirse regañado por la declaración del magistrado Óscar Parra de la JEP por no haber entregado datos concretos sobre el asesinato del general (r) Landazábal.



"No me sentí regañado, creo que hay elementos que sobre esos temas se pueda averiguar un poco más", dijo Timochenko.



"Yo aporté el conocimiento que tengo", agregó.



De acuerdo con Rodrigo Londoño, decir otra cosa frente a los crímenes de las Farc sería mentir.



"Seguí la recomendación de magistrados, no puedo ponerme a inventar lo que no conozco. No puedo inventarme que participé en reuniones en las se tomaban decisiones en las cuales no estuve", agregó.



Londoño explicó porque no envío la misiva en la que expresa su preocupación por el acuerdo de paz al presidente Iván Duque, sino a su antecesor Santos.



"Él (Santos) conoce en su letra y en su espíritu el acuerdo y a él es a quien voy a acudir. No podemos dejar pasar esta oportunidad que nos ha dado la historia", indicó.



"No dejemos perder esa hoja de ruta, no dejemos que nos tracen una hoja de ruta para que los colombianos sigamos enfrentados", complementó.



Londoño pidió a los militantes de su partido hacer un esfuerzo por contribuir al proceso y no generar un ruido innecesario por fuera de lo que oficialmente acuerde el partido.



Los dos senadores a quienes Timochenko les llamó la atención advierten que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el conjunto de compromisos acordados en los acuerdos, han tenido “sucesivas alteraciones” y dicen que no pueden ser juzgados como criminales, sino como rebeldes.



Según ellos, la extinta guerrilla de las Farc no fue “un aparato criminal” sino “una organización rebelde” por lo cual sus acciones en el marco de la guerra deben ser contempladas como delitos políticos y conexos.



“Nuestro actuar fue dirigido siempre a construir soluciones sociales que permitieran ejercer nuestro derecho revolucionario al servicio de las comunidades. No pretendemos desconocer hechos que en el marco del conflicto generaron repudio por parte de la población, pero si que se reconozca la naturaleza propia de la insurgencia de la armada de las FARC-EP, del conflicto colombiano y el espíritu del Acuerdo de Paz”, dice el documento.



Ante esto, critican que la JEP no esté trabajando bajo las categorías de derecho internacional, sino utilizando categorías que se aplican a criminales comunes y piden se reconozca el carácter de organización rebelde de las Farc-EP y el carácter político del conflicto colombiano como quedó consignado en los acuerdos.



