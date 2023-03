El presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, se reúne con el jefe de Estado, Gustavo Petro, para hablar sobre temas de paz, especialmente sobre la seguridad de los firmantes del acuerdo.

Antes del encuentro, el líder de las demovilizadas Farc le envió un mensaje al Gobierno.

“Estamos a punto de iniciar la reunión que nos convoca el presidente Petro en el Palacio para hablar sobre las últimas novedades que hay en función de la implementación del acuerdo, especialmente en el tema de reincorporación. Siempre hemos sostenido que la implementación del acuerdo tiene que ser integral y simultánea. No se puede implementar una cosa hoy y otra después”, señaló Londoño.

Informo a la opinión pública que mañana me reuniré, en mi calidad de signatario del Acuerdo Final de Paz, con el señor Presidente de la República, @petrogustavo.



La paz de Colombia, la implementación del Acuerdo y las garantías para todos los firmantes serán los temas a tratar. — Rodrigo Londoño (@TimoComunes) March 21, 2023

Añadió que la reincorporación está en peligro, al igual que la seguridad de muchos firmantes del acuerdo de paz del 2016. "Eso es algo que nos preocupa, porque si no hay vida no hay reincorporación, no hay implementación".



Este llamado se da en medio de la situación que viven más de 200 familias de excombatientes que se acogieron al acuerdo de paz y están ubicadas en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Mariana Páez en Mesetas (Meta). Cabe recordar que quienes habitan esta zona empezaron a buscar un terreno para huir de las amenazas provenientes de las disidencias.

En la comunidad, forzada a desplazarse, viven cerca de 80 niños. Foto: Comunidad Mariana Páez

Ahora bien, el presidente del Partido Comunes señaló que están a la expectativa de tener una charla amena con el Presidente, con el fin de poder explicar el contexto y las ideas que tienen. Según Londoño, se espera que de ahí "salgan decisiones que no solo favorezcan a los reincorporados, sino a toda Colombia, y que impulse la 'paz total'".

Al encuentro también asistió Danilo Rueda, alto comisionado de paz. Foto: Presidencia

En las últimas semanas, Londoño ha dicho que el proceso de paz del gobierno Santos con las Farc corre un riesgo.

