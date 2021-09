El jefe del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, afirmó que los crímenes de excombatientes es uno de los elementos que amenaza la "credibilidad" en el acuerdo de paz y desmotiva a muchos de sus firmantes para seguir comprometidos con la reconciliación del país.



En diálogo con EL TIEMPO, Londoño habló de las causas del fenómeno y dijo que el Gobierno Nacional les ha brindado protección en algunos casos, pero que le falta mayor compromiso en el cumplimiento del acordado.



(Ingrese al especial: Cada seis han asesinado a un excombatiente de las Farc)

¿Cuál es el panorama de los asesinatos de excombatientes de las Farc?

Ha vuelto a arreciar el asesinato de excombatientes. La cifra alcanza los 281. Uno de los más recientes es el de Hernán Estiven Vásquez Gutiérrez, quien durante el conflicto llevó el seudónimo de Hernán Arias. Lo asesinaron en la vía que de Paujil conduce a Cartagena de Chairá. Era estudiante de medicina en Cuba y se hallaba de licencia en Colombia. Nada nos indica que la embestida criminal apunte a amainar.

¿Qué tanto afecta este fenómeno el acuerdo de paz y al partido Comunes?

En forma muy grave. Ese fenómeno, por sí solo, afecta la credibilidad en el Acuerdo de Paz. ¿Cómo es posible que el Estado se comprometa solemnemente a algo que un gobierno pueda incumplir impunemente? Eso genera desconfianza absoluta en cualquier organización o grupo que esté por fuera de la ley y piense en una salida política de su accionar, lo cual contribuye a eternizar el conflicto.



(Le sugerimos: Verdades silenciadas con el asesinato del último comandante del frente 30)



Por otra parte, también genera desconfianza en el seno de los excombatientes firmantes, un número considerable de los cuales pierde la credibilidad en lo acordado. Y puede incluso empezar a señalar a los artífices del Acuerdo por haberlos conducido en la práctica a un matadero. Los crímenes de excombatientes rompen la unidad en nuestro partido, puesto que pese a que la mayoría insiste en seguir adelante en su cumplimiento, hay un número creciente que se decepciona, que adopta posiciones radicales, que llega a atender los cantos de sirena de quienes insisten en la guerra como único camino.

¿Persisten las amenazas contra los familiares de los excombatientes?

No sólo persisten, sino que aumentan. Hay un hecho comprobable y es que por lo menos dos tercios de los excombatientes no se encuentran en los antiguos espacios de reincorporación. Prefirieron buscar sus familias, sus allegados del pasado, para intentar salir adelante económica y socialmente, algo que por las dificultades en los otros temas de reincorporación pactados en el Acuerdo, les resulta más difícil en dichos espacios. Ser reincorporado envuelve un estigma, más cuando desde el propio partido de gobierno se insiste en el desconocimiento del Acuerdo. Eso afecta indudablemente a sus familias. Hasta el punto de que algunas de ellas, dolorosamente, no están a gusto con el regreso del excombatiente. En este proceso se ve de todo.



(Además: El asesinato del hombre que dejó las armas luego de tres guerras)

Facebook Twitter Linkedin

Varios excombatientes se encuentran desarrollando proyectos productivos en diferentes partes del país. Foto: Archivo Particular

¿Qué les ha dicho el Gobierno Nacional sobre las causas de estos crímenes?

La versión del Gobierno es pública y apunta a descargar la responsabilidad en los propios asesinados. Según el Gobierno, los matan mafias del narcotráfico, grupos disidentes de las extintas FARC, otras guerrillas, bandas criminales con diferentes siglas. Como queriendo decir que ni él ni el Estado tienen responsabilidad alguna en ello, como que a la gente nuestra la matan por meterse en cosas indebidas, sin designio criminal previo, sin sistematicidad alguna.

¿Cuáles son las medidas de protección que les está brindando el Gobierno Nacional?

El Gobierno Nacional cumple a medias con sus compromisos. Mal haríamos en decir que no contamos con medidas de protección. Hay más de doscientos esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignados a nosotros. Sin duda que eso ha evitado que el número de crímenes sea más alto. Sin embargo, este es un aspecto puntual en cuestión de seguridad. Lo verdaderamente estratégico e importante se encuentra en rines: las medidas necesarias para intensificar con efectividad y de forma integral las acciones contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres. También la protección a las comunidades en los territorios. Todo ello es parte del Acuerdo Final, pero está en pañales.

¿De dónde provienen estas intimidaciones y crímenes contra excombatientes?

Hay de todo. Superficialmente puede decirse que de las bandas criminales de todo orden que existen en los territorios y que cada día aumentan el control sobre los mismos. El asunto, como le digo, es que el Estado colombiano firmó el compromiso solemne y con medidas específicas, de impedir, combatir y acabar con todos esos grupos. Eso es lo que no se ve.

¿Cuál es el camino que ustedes proponen desde el partido Comunes para frenar estos asesinatos?

Que se cumpla y se implemente de manera integral el Acuerdo Final. La alta instancia del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, instancias de carácter estratégico creadas en el Acuerdo, no funcionan, y en eso toda la responsabilidad es del Gobierno. No existen políticas definidas de Estado en materia de seguridad, y menos en los términos de nueva concepción de seguridad pactada en el Acuerdo Final. Uno se siente tentado a pensar que en algún espacio gubernamental hay interés en que eso no funcione, en que la criminalidad prospere en los territorios para beneficio de algunos.

¿Qué medidas piden ustedes para la protección de los firmantes del acuerdo de paz?

Una sola, el cumplimiento cabal de los compromisos adquiridos por el Estado en el Acuerdo Final de Paz. Lo más seguro es que eso sólo será posible con otro tipo de gobierno en nuestro país.

Antes del acuerdo de paz, las Farc atentaron contra la vida de personas desmovilizadas, ¿qué lecciones dejaron esas acciones?

Quiero referirme al acto de reconocimiento temprano sobre los hechos de La Chinita en el Urabá antioqueño, donde pedimos perdón de manera genuina a las víctimas y en esa solicitud de perdón yace el reconocimiento de que la voluntad de paz de los individuos y las colectividades debe ser respetada.

¿Cuál es el mensaje de cara a los riesgos que están sufriendo?

Quisiera dejar este mensaje: le hablo al país político, al país nacional, nuestro mensaje es y seguirá siendo que el inicio de la superación de muchos de los males que aquejan a Colombia puede darse a través de la implementación en su espíritu y en su letra del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. El mensaje entonces, en estos tiempos que demandan idearios fuertes no es otro que la búsqueda de un gran pacto político nacional que establezca como causa común la construcción en y desde los territorios, siempre con las comunidades que lo habitan, de una paz estable y duradera. El llamado a la sociedad es a revitalizar la voluntad de paz y llenar de oxígeno las apuestas de diálogo y concertación que buscan superar los múltiples conflictos que tienen lugar en el país.

JUAN FRANCISCO VALBUENA

Redacción Política @PoliticaET