‘Duque quisiera que los excombatientes viviéramos en un galpón’

El presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, conocido como Timchenko, le salió el paso este viernes a la polémica que se ha generado en el país por la supuesta negativa de los excombatientes de las Farc a acceder a las soluciones de vivienda que brindó el Gobierno en Dabeiba, Antioquia.

La polémica se generó luego de unas declaraciones de Andrés Stapper, director de Agencia Nacional de Reincorporación (ARN), en las que asegura que "algunos miembros de la comunidad (excombatientes) y sus representantes enviaron una comunicación en la que decidieron desestimar el trabajo" que se venía haciendo en materia de vivienda en Dabeiba.



Los ex-Farc, asegura la ARN, expresaron que quieren que las viviendas sean 20 por ciento más pequeñas y de otros materiales, lo que cambiaría el tiempo de ejecución de las obras —proyectado a 7 meses— y lo extendería entre 24 y 36 meses más.



“Este tipo de decisiones mina los avances que hemos tenido y hemos logrado en el marco del proceso de reincorporación”, dijo Stapper.



Ante estas declaraciones, Londoño se mostró “indignado” por el “cinismo del Gobierno”.



“Nos quieren responsabilizar por su incapacidad, por su incompetencia, Archila y Duque quisieran que los exguerrilleros durmiéramos en galpones, nosotros los firmantes del acuerdo de paz merecemos vivienda digna”, manifestó Londoño.

Sobre el tema también se pronunció Pastor Alape, quien dijo que es falso que la comunidad de Dabeiba haya desechado la propuesta de vivienda.



La polémica se ha centrado en que mientras el Gobierno ha ofrecido construir las viviendas en superboard, los excombatientes han pedido que se use mampostería.



"En un acta que se le hizo llegar al Gobierno, la comunidad expresa claramente: 'Primero, aceptamos el subsidio ofrecido por el Ministerio de Vivienda; segundo, no aceptamos el sistema Steel Framing como alternativa técnica; y tercero, aceptamos la alternativa de vivienda construida con mampostería estructural, utilizando nuestra propuesta de diseño sobre la misma", explicó Alape



Según explicó el exlíder de las Farc, los excombatientes buscan que la construcción sea en en mampostería, así se reduzca su área hasta 52 metros cuadrados. "Estamos bajándonos de los 68 a 52: aquí el problema es que nos van a poner viviendas de superboard, como los galpones en los que se ha vivido durante todo este periodo", señaló el líder de reincorporación.



Desde la ARN resaltaron que el sistema Steel Framing permite reducir en 60 por ciento el tiempo de ejecución, y que "su estructura de acero galvanizado puede llegar a durar hasta 200 años y sus materiales reducen el 43 por ciento de impacto ambiental porque no generan escombros".



