Timochenko: ‘Confiamos en la comunidad internacional’

La retención del llamado ‘canciller’ de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), Rodrigo Granda, este martes en el aeropuerto de Ciudad de México, saca a la luz el temor permanente de los excombatientes de la antigua guerrilla para moverse fuera de las fronteras.



“El acuerdos de paz brindó con unas garantías jurídicas a los integrantes de esa organización alzada en armas dentro de Colombia”, dice Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares.



“Pero todos los crímenes y delitos que se les adjudique en el exterior siempre van a pesar sobre ellos. Es muy difícil que eso no pase. Así que la recomendación es que no salgan del país”, dice Ávila.



En diálogo con EL TIEMPO, Rodrigo Londoño acepta que hay temor, pero no solo por lo que les ocurra en el exterior sino por los incumplimientos de lo pactado en Colombia.



“A ver, temor en general ha habido desde el principio que no nos cumplan, como han tratado de hacer tratando de acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz, (JEP)”, dijo.

Llamo a la comunidad internacional y particularmente a los países garantes para que se respete la integridad y la libertad de Rodrigo Granda, firmante del Acuerdo de Paz y dirigente del Partido Comunes.



La paz no tiene marcha atrás.@MisionONUCol @NoruegaenCOL @EmbacubaCol pic.twitter.com/jXnqU5Oyfc — Rodrigo Londoño (@TimoComunes) October 20, 2021

¿Pueden salir y tomar un avión al exterior con tranquilidad?

“Es un riesgo que se corre, pero hay la confianza del acompañamiento de la comunidad internacional, que cómo en este caso fue clave”, dice quien fuera conocido en sus años en armas como Timochenko.



"Es una espada de Damocles que pesa sobre Rodrigo Granda y demás líderes del antiguo secretariado de las Farc. La orden de captura con fines de extradición está soportada en una investigación autónoma e independiente de las autoridades penales de Paraguay, quienes han confirmado la importancia de la captura de Granda como uno de los presuntos responsables del secuestro y homicidio en cautiverio de Cecilia Cubas", explica Jairo Libreros, experto en seguridad y análisis del conflicto.



De hecho, Granda sabía que tenía una circular roja de la Interpol expedida por Paraguay, por los delitos de secuestro, asociación criminal y homicidio doloso, como le había sido notificado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía, el pasado 28 de septiembre.



De cualquier manera, la cúpula del ahora partido Comunes ha tomado esta precaución y que en el caso de Granda tuvo la solución dada por tratarse de que históricamente México ha dado albergue a dirigentes de izquierda.



En la actualidad gobierna el izquierdista Manuel López Obrador, un jefe de Estado amigo de las salidas políticas. De hecho, en México se estaba desarrollando las conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana.



En México vivió durante años Luis Alberto Albán Urbano, conocido como 'Marcos Calarcá' o 'Marco León Calarcá' y quien fue uno de sus negociadores con el gobierno de Juan Manuel Santos en la mesa de La Habana.



De hecho, vivió y tuvo oficina a nombre de las Farc en México. Y también fue en México en donde los dirigentes de las Farc acudieron en señal de agradecimiento por haberle abierto las puertas tras la firma.

En 2019, la Cámara de Diputados le abrió las puertas del pleno y dio la bienvenida públicamente. "Se encuentran en este salón de plenos Rodrigo Londoño –mejor conocido como Timochenko–, excombatiente y exdirigente de las Farc y hoy presidente del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, en Colombia; y Julián Gallo Cubillos, excombatiente de las Farc y hoy senador por el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común", dijo en medio de los aplausos, en aquella ocasión, la diputada presidenta, Laura Rojas Hernández.



Incluso Rodrigo Londoño recibió allí el galardón "Corazón de León", en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, que les obsequió "la muchachada de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Guadalajara".



De paso aprovechó para "enviar un saludo al pueblo mexicano, muy cercano al corazón de los colombianos" y agradecer a México su "siempre solidaridad para dar asilo y refugio".

Rodrigo Granda denunció al Canciller por injuria y calumnia. Foto: Farc

"Aquí venimos confiados frente a un gobierno que ha tenido una actitud demócrata, estamos seguros que no vamos a correr riesgos", agregaron los exguerrilleros en su momento.



Julián Gallo –conocido como "Carlos Antonio"– señaló que "históricamente México ha tenido la tradición de la solidaridad y el acogimiento para los exiliados y los perseguidos políticos".



"Nosotros mismos, en los momentos en los que estuvimos alzados en armas, fuimos receptores de esa expresión de solidaridad y por eso tenemos, no solamente ese afecto y esa cercanía con el pueblo mexicano, con los sectores políticos y sociales que nos han acogido, sino también la obligación política, ética y moral de expresar esa gratitud", aseguró en aquella oportunidad.



Pero no todos los casos son así. De hecho, se sabe que ellos evitan hacer escalas que representen riesgos en el exterior. A uno de los antiguos comandantes lo invitaron a Suecia para hablar de las bondades de la negociación, pero él desistió al darse cuenta que el avión hacia escala en Paris. Otro caso similar, ocurrió con otro viaje con escala en Ciudad de Panamá.



Al fin y al cabo, cada país en donde existan procesos abiertos contra ellos puede seguir siendo una piedra en el zapato.



Lo clave está en continuar sus actividades aquí. “Las Farc han firmado un acuerdo de paz, el cual la inmensa mayoría están cumpliendo, todos estos percances hay que solventarlos y muy seguramente la situación vivida por Rodrigo Granda, no será el último percance”, dice Luis Eduardo Celis, experto en el conflicto armado interno.



“Hay que seguir trabajando por sortear todas estas dificultades y avanzar en una Colombia en paz y reconciliada”, dice él.

