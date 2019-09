Rodrigo Granda niega visitas clandestinas a Venezuela

El exguerrillero Rodrigo Granda negó este miércoles que haya visitado Venezuela de manera clandestina para “denunciar supuestos incumplimientos” del acuerdo de paz, como lo afirmó el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo.

Este miércoles, en la Organización de Estados Americanos (OEA), Holmes Trujillo afirmó que “desde hace por los menos un año alias Márquez y alias Granda mantenían reuniones clandestinas en Venezuela”, y que “ahí se definían estrategias para denunciar supuestos incumplimientos del gobierno colombiano, es decir acción política contra el Gobierno, calumnias”.



Granda, quien se desempeña actualmente como directivo del partido Farc, le dijo a EL TIEMPO que todas las afirmaciones del ministro de exteriores colombiano sobre él “son falsas” y que todas sus salidas del país han sido públicas y registradas por instancias como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Agregó que por sus responsabilidades en el seguimiento al desarrollo de lo acordado tiene registros de los “incumplimientos sistemáticos” del Gobierno al acuerdo y que “no tiene” por qué ocultarlo.



“Yo lo hablo públicamente. Es más, al señor Canciller le puedo demostrar, en su cara, los graves incumplimientos que ha habido”, afirmó Granda.



Adicionalmente dijo que “hace muchos años” no se ve con ‘Iván Márquez’, quien hace algunos días dio a conocer su decisión de rearmarse y conformar una disidencia.

“La estigmatización contra nosotros no para. Ellos estarían muy alegres de que nosotros estuviéramos con 'Iván Márquez'. Han dicho que nos quieren ver es echando tiros y no y no. Nos van a ver es echando discursos en la plaza pública", afirmó el exguerrillero.



