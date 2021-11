Rodolfo Hernández y Juan Fernando Cristo se reunieron en un ETCR

Los precandidatos presidenciales Rodolfo Hernández y Juan Fernando Cristo se reunieron en el ETCR Tierra Grata, en Valledupar, con el fin de ver cómo avanzan estos procesos de reincorporación de los exmilitantes de la antigua guerrilla Farc.



El exalcalde de Bucaramanga le pidió a Cristo - quien fue negociador del Acuerdo de Paz del gobierno en La Habana en 2016 - que lo llevara a uno de estos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, debido a que quería "ver de primera mano los resultados de la Paz en Colombia" y conocer más acerca del proceso de paz.



Desde el territorio, en donde también se encontraron con Pastor Alape -miembro del partido Comunes, antiguamente Farc -, el ingeniero anunció su compromiso por la implementación del Acuerdo de Paz.



Por otro lado, Juan Fernando Cristo, de la Coalición de la Esperanza, aseguró que "lo mejor que le puede pasar al acuerdo en este momento es que el gobierno no haga nada. Es un gobierno sin compromiso real. La paz necesita compromiso, sensibilidad, necesitamos una transición rápida para seguir construyendo la reconciliación en nuestro país".



Hace unos días @ingrodolfohdez me contó que quería visitar una ETCR, para ver de primera mano los resultados de la PAZ en Colombia. Hoy nos vinimos a #Valledupar a visitar #TierraGrata, una zona que representa el valor de las segundas oportunidades. pic.twitter.com/3nQpApuYUI — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) November 3, 2021

Así mismo, indicó que ver el avance en Tierra Grata tras cinco años de la firma de los acuerdos, lo llena de "orgullo" y "de motivación por seguir defendiendo la paz, y hacerla cada vez más posible en más regiones del país".



Los precandidatos Rodolfo Hernández y Juan Fernando Cristo. Foto: Cortesía

El encuentro entre Cristo y Rodolfo - quien también se ha reunido con Sergio Fajardo - generó especulaciones en la opinión pública sobre una posible unión de centro entre la Coalición de la Esperanza y el exalcalde de Bucaramanga, quien recientemente le dijo que no al Pacto Histórico.



No obstante, el ingeniero - quien sorpresivamente se ha metido en el podio de varias de las recientes encuestas presidenciales - dejó en claro a través de su cuenta de Twitter que estos encuentros con los miembros de la Coalición no significan una unión para la carrera presidencial.



Hasta ahora, el precandidato - quien quedó tercero en la encuesta de Datexco para la 'W Radio' - seguirá su camino para llegar a la Casa de Nariño de manera independiente.

Mi reacción cuando me preguntan que si me voy a unir a ellos😂: @CoaliEsperanza @PactoHistorico pic.twitter.com/im2oYj3Dil — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) November 3, 2021

