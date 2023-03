El presidente Gustavo Petro y el exmandatario Juan Manuel Santos sostuvieron una reunión privada en la mañana de este miércoles en la Casa de Nariño, encuentro que tuvo como punto central los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y las Farc en 2016.

Hay que recordar que durante un encuentro con empresarios en Medellín la semana pasada, el presidente Gustavo Petro abrió la puerta para que el acuerdo firmado entre el gobierno Santos y las extintas Farc, en 2016, sufra una “transformación” y que, de esta forma, se puedan introducir aspectos que, a criterio del mandatario, completaría los textos de La Habana.



“¿Qué no se introdujo? No se puede tener un mundo rural equitativo, relativamente avanzado, sin conocimiento, sin industrialización. Entonces sí había que hablar del modelo económico. Era un error no hacerlo. Y ahora que se despierta de nuevo la discusión por el tema del Acuerdo Nacional, a mí me parece que tenemos que mirarlo”, dijo Petro.



Las declaraciones del Presidente provocaron la reacción del expresidente Juan Manuel Santos, quien dijo el fin de semana en Caracol Radio que tras siete años de la implementación del acuerdo, “va demasiado lenta”. “Lo que sucedió en Mesetas, que es muy grave, es producto precisamente de no implementar el punto de las garantías de seguridad en el acuerdo de paz”, afirmó.



Por eso, la reunión de este miércoles causó enorme expectativa. Según una fuente de la Casa de Nariño, el encuentro, que tuvo carácter de privado, fue cordial y muy respetuoso. Solo hubo dos testigos de excepción: el ministro del Interior, Alfonso Prada; y la jefe de gabinete, Laura Sarabia.



Petro y Santos explicaron en detalle sus puntos de vista y al final de la charla subrayaron la necesidad de “fortalecer el Acuerdo”, y las fuentes consultadas por este diario señalan que hubo consenso en que no se podría modificar lo negociado con las Farc, sin que esto implique que los temas planteados por Petro no puedan hacer parte de un nuevo acuerdo nacional.

REDACCIÓN POLÍTICA

