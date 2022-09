"Hay que establecer claras diferencias entre la negociación de un grupo de origen político como lo es el Eln, que ojalá cuanto antes se siente en mesa de conversaciones y otra muy distinta son los disidentes de las Farc", dice Juan Fernando Cristo.



El ex ministro es una de las voces que ha manifestado su preocupación por la intención del gobierno de Gustavo Petro de negociar con las disidencias de las Farc en el marco del proceso para buscar la paz total, proyecto central del Ejecutivo.



Precisamente, este sábado se realizó en Caquetá una reunión exploratoria entre el Gobierno nacional y las disidencias que comanda alias Calarcá.



En el encuentro, en el cual también estuvo Dag Nagoda, enviado del Gobierno de Noruega, y Raúl Rosende, jefe de misión adjunto de la ONU, las dos partes expresaron la disposición y necesidad de que estos diálogos estén ambientados por un cese del fuego bilateral.



En la reunión de este sábado también estuvieron los disidentes Ermes Tovar, Erika Castro y alias Alonso 45, quien es el jefe de otra red criminal autodenominado frente 'Carolina Ramírez', que nace de las disidencias del primer frente de las extintas Farc. Además, tiene lazos con el bando dirigido por Calarcá.



Gobierno se reunió con disidencias de Farc en Caquetá para explorar paz total. Foto: Archivo particular

Ellos tuvieron su oportunidad. El camino que les queda es el del sometimiento FACEBOOK

Sobre esto, el ex ministro señala que si bien son "positivos y necesarios" los esfuerzos del Gobierno para avanzar en la búsqueda de la paz y disminuir la intensidad del conflicto, hay que tener en cuenta las diferencias entre los grupos que delinquen en el país.



Expresó que el Eln no es lo mismo que "ese 3 o 4 % de los excombatientes encabezados por Iván Márquez y otros comandantes que han incumplido con el acuerdo y a la sociedad".



Dijo que el acto legislativo que creó la JEP establece que para aquellos que volvieron a delinquir solo cabe la justicia ordinaria. "Para que accedan a la JEP tendría que modificarse la constitución nacional. Eso no es conveniente para el país", dijo.



Finalmente concluyó en que si se llega a dar una negociación con los disidentes "sería un muy mal mensaje para la sociedad colombiana y para aquellos que están pensando en dejar las armas".

El senador considera que no es indicado solicitar un cese multilateral de las bandas sin antes concertar una mesa de diálogo. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Días antes, el hoy senador Humberto de la Calle, quien fue jefe negociador con la otrora guerrilla de las Farc, ya había manifestado que rechaza abrir otra negociación con ‘Iván Márquez’.



"Ellos tuvieron su oportunidad. El camino que les queda es el del sometimiento. ¿Qué se puede negociar con el señor 'Márquez' y la 'Nueva Marquetalia' que no haya sido negociado en La Habana?, ¿quién nos garantiza que esta vez no vuelva a incumplir, que falte a su palabra como lo hizo después de la firma del acuerdo?", aseguró.



De la Calle, igualmente, señaló que la "paz total comienza por cumplir el acuerdo de La Habana".

Sobre este último punto, el senador Iván Cepeda, presidente de la Comisión de Paz, le explicó a De la Calle que estos encuentros no implica que se vaya a "renegociar el acuerdo de paz que fue suscrito en el 2016".



"Ese acuerdo es inalterable. Está inscrito en la Constitución por distintas vías. En el futuro lo único que corresponde es implementarlo al pie de la letra de manera plena e integral. Ese es el compromiso que adquirió el gobierno de Petro", señaló.



El senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar, por su parte, defiende estos acercamientos. "Las disidencias eran mil hombres al momento de la firma del Acuerdo. Hoy son 4.000. Muchos regresaron porque el Gobierno no les cuidó la vida como está establecido. Mataron 330 excombatientes.¿Entonces nos quedamos otros 70 años dando plomo? Hay que apostarle al diálogo siempre", aseguró.

Una comitiva integrada por el senador Iván Cepeda, el comisionado de paz, Danilo Rueda y el representante especial del Secretario General en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, en su viaje a Cuba. Foto: EFE

Por otro lado, este domingo también se manifestó Sergio Fajardo, quien además de lanzar duras críticas al gobierno, opinó sobre el proyecto de paz total. Aseguró que el proceso ha sido "un enredo muy grande. Por supuesto genera ilusión pero solo escuchamos muchas voces sin dirección clara".



Además, se cuestiona: "¿Quién conduce? ¿El canciller Leyva, el senador Cepeda, el senador Barreras, el ministro Prada o el Alto Comisionado Rueda?".



"Más vale que revisen rápido las experiencias de negociaciones pasadas, organicen los equipos con responsabilidades claras, tracen una línea precisa y nos expliquen con mucha paciencia", concluye.



