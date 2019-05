La dura respuesta de Humberto de la Calle a Uribe por el caso Santrich

El exjefe negociador en el proceso de paz con las Farc, Humberto de la Calle, respondió con dureza a las declaraciones que hizo el expresidente y senador Álvaro Uribe luego de que la JEP decidiera ordenar la libertad y cerrarle la puerta a la extradición de Jesús Santrich.

El miércoles, Uribe dijo que "la sentencia de la JEP demuestra que en La Habana pactaron un cogobierno".

El CD deploró la decisión del tribunal de paz, "no obstante las pruebas sobre delitos de narcotráfico cometidos con posterioridad a la firma de los acuerdos de La Habana", en un comunicado leído por Uribe.(Lea también: Decisión de JEP demuestra pacto de cogobierno con narcos: Uribe)

COMUNICADO

La sentencia de la JEP demuestra que en La Habana pactaron un Cogobierno con el narcotráfico pic.twitter.com/2ZwZ4DgVgH — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 16 de mayo de 2019

Estos acuerdos, repite el comunicado, crearon "un cogobierno con el narcotráfico, que imposibilita al Gobierno para combatirlo y de allí se deriva la crisis de orden público que en nombre de la equivocada paz tratan de ocultar quienes son hoy críticos del Gobierno".



De la Calle reaccionó señalando que la declaración leída por Uribe "no solo contiene afirmaciones absolutamente falsas, sino que utiliza un lenguaje incendiario que parece destinado a volver invivible la República, a impedir que todos los victimarios asuman sus responsabilidades y es un eslabón más en una tarea de demolición del sistema judicial que abarca la Corte Constitucional, la Corte Suprema y ahora la jurisdicción Especial".



'En La Habana no se pactó un cogobierno con el narcotráfico. Las Farc se obligaron a romper todo vinculo con esa actividad criminal. El Acuerdo prevé que la garantía de no extradición no cubre los delitos posteriores al Acuerdo", señaló De la Calle.

De la Calle también se refirió a la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez tras la decisión de la JEP.



"No es posible explicar que el señor Fiscal, en vez de renunciar, no haya procedido de inmediato a abrir un proceso contra Santrich. La providencia de la JEP no ampara la impunidad. Es un sofisma decir que un delito que, aunque transnacional, fue supuestamente cometido en Colombia, solo pueda ser juzgado en Estados Unidos", dijo.



Y añadió: "La declaración omite el hecho de que la providencia cuestionada está pendiente de surtir el recurso de apelación. La postura correcta de un demócrata debería ser esperar de manera respetuosa que concluya el trámite sin ejercer presiones sobre la jurisdicción transicional".



