‘El apoyo del Reino Unido a Colombia no está en riesgo’: Archila

El consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, descartó de plano que Colombia esté en riesgo de perder el respaldo del Reino Unido al proceso de paz. Por el contrario, dijo que este está más firme y que ese país europeo es uno de los más entusiastas en el acompañamiento a los acuerdos.



El lunes, en un debate de control político en la Cámara de los lores, varios parlamentarios confrontaron a Tariq Ahmad, ministro de Gobierno con responsabilidad en Asuntos Exteriores, por la posición del gobierno del Reino Unido frente a sus preocupaciones sobre Colombia.



Los diez parlamentarios británicos que participaron en el debate expresaron, en primer lugar, su preocupación por la labor del Gobierno Duque en la implementación del acuerdo de paz; otra inquietud que le plantearon a Ahmad estuvo relacionada con el apoyo que el Reino Unido le ha dado a la JEP. Los lores consideran que desde altas instancias del Estado colombiano se está tratando de ‘debilitar’ a ese tribunal.



Y una preocupación más, el asesinato de líderes ambientalistas y sociales y defensores de derechos humanos. “La situación para los defensores de derechos humanos en Colombia es terrible. Seguimos muy preocupados por la presencia de grupos armados ilegales en el país, por su violencia, su intimidación contra la población”, dijo uno de los lores.



Los lores también presentaron una proposición, que no fue aprobada, en la que pedían promover en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una nueva iniciativa para presionar al presidente Iván Duque para acelerar la implementación del proceso de paz.



Le puede interesar: Los puntos claves de la nueva ley de vacunas

¿Qué dice Archila?

El consejero Emilio Archila le dijo a EL TIEMPO que esos cuestionamientos al proceso de paz no son del Gobierno del Reino Unido y aclaró que se hicieron en un debate de control político.



“En mi opinión, no es suficiente mirar las preguntas que hicieron los citantes, sino que hay que ver las respuestas del Gobierno del Reino Unido. En ese sentido, el ministro Tariq Ahmad reiteró que Colombia es una prioridad; él indico que desde el 2015 han liderado inversiones en nuestro país y que las han reiterado durante la administración del presidente Duque”.



Frente a las acusaciones sobre el debilitamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, Archila sostuvo que “el gobierno británico no va a dejar de apoyar a la JEP, y agrego de mi parte, que es falso que el gobierno del presidente Duque esté debilitando a la JEP.



Sobre la proposición para llevar una nueva iniciativa al Consejo de Seguridad de la ONU para presionar al gobierno Duque a implementar los acuerdos de paz, el Consejero Presidencial aseguró que este organismo de forma unánime ha apoyado al presidente Duque en esa tarea.



“Eso no ha tenido nunca ninguna fisura. Y de hecho, una de las voces más alentadoras en el Consejo de Seguridad normalmente es la del embajador británico”, dijo.

​

Por último, Archila dijo que “no hay ninguna posibilidad de que el apoyo del Reino Unido esté en riesgo y que ya se ha comprometido con recursos para el año 2021. Agregó que ese país ha venido brindando “apoyo bilateral y nos brinda apoyo de una manera absolutamente decidida y focalizada con nuestras prioridades”.



Le puede interesar: Covid: ¿Por qué el Gobierno insiste en que la vacuna será voluntaria?