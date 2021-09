Gobierno alerta por artículos de tributaria que reducen plata para la paz

Dos proposiciones incluidas en la Reforma Tributaria aprobada por el Congreso ponen en riesgo la ejecución de obras y dejarían desfinanciados los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, que en la actualidad se realizan en los 170 municipios del país más afectados por el conflicto.



La alerta fue lanzada por consejero Presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, quien indicó que si esto no se corrige en la conciliación de la reforma, se verían afectadas unas cien mil familias del programa de sustitución de cultivos, y los recursos para esos municipios que se obtienen a través del mecanismo ‘obras por impuestos’.



“De lo peor de la #ReformaTributaria aprobada ayer a las patadas fue ese artículo que acaba definitivamente con la focalización de obras por impuestos en los municipios más afectados por la guerra y la pobreza, esa platica se perdió. Así siguen enredando la paz”, dijo en su cuenta de Twitter la representante a la Cámara Juanita Goebertus.



En efecto, una de esas proposiciones hechas por el Centro Democrático, establece que los recursos de obras por impuestos, mecanismo que permite a empresas y particulares pagar hasta el 60 por ciento de sus impuestos en obras directas para las comunidades de los municipios PDET, se amplíen a otros territorios.



La norma establecida en la reforma tributaria afectaría al 36 por ciento del territorio nacional y unos 6,6 millones de personas que habitan en los 170 municipios del país más afectados por la pobreza y la violencia.



“Al ampliarse el destino del esquema de obras por impuestos el efecto es que nos vamos a quedar sin esos recursos en municipios PDET”, dijo el consejero Archila, quien agregó que no desconoce que en otros municipios del país haya pobreza y también tengan necesidades, “pero en los PDET necesitamos eliminar las causas de la violencia…”.



El programa obras por impuestos permite que las personas o empresas escojan las obras a financiar con sus impuestos de un banco de proyectos que se plantearon en 33.000 iniciativas de las comunidades, que pueden ser escuelas, colegios, dotación escolar, puestos de salud y carreteras, entre otros. Con este mecanismo se han invertido más de 600 mil millones de pesos.



El impuesto al carbono

La otra proposición que atenta contra los programas de los 170 municipios PDET es de la presidente de la Cámara, Jennifer Arias, y señala que todos los recursos del impuesto al carbono se destinen a ‘temas ambientales’.



“Que se haga una destinación distinta de esos recursos sería muy grave porque ese programa se verá desfinanciado, que cien mil familias, unas 400.000 personas, no puedan tener el soporte que les prometió el presidente Duque y que aumente la contaminación y la deforestación”, advirtió Archila.



El Consejero Presidencial recordó que el presidente Duque “siempre ha tenido el compromiso de cumplirles a estas familias que están en procesos de sustitución de cultivos (…) que está previsto en la Constitución que esos recursos deben esta alineados con los acuerdos de paz. Es consistente recordar que el mayor contaminante es el cultivo de coca”.



Archila confió en que esto se corrija en la conciliación del texto de la reforma tributaria para no poner en riesgo el futuro de estas cien mil familias.



“No podemos correr el riego de dejarlas a mitad de camino, de que no se cumpla la promesa del presidente Duque y vuelva la tentación de volver a sembrar coca con sus consecuencias negativas”, dijo

Lo que dijo Duque

Al hablar sobre este asunto el presidente Iván Duque dijo que "los PDET hoy están más fortalecidos que nunca". Señaló que ya se han logrado destinar más de 3 billones de pesos que están comprometidos para obras en los municipios PDET.



​Dijo que esa agenda está en marcha y es un los pilares más importantes e la agenda de paz con legalidad.​