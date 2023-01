Con el peso de la autoridad ganada al haber liderado el proceso de paz con la antigua guerrilla de las Farc, el ahora senador Humberto de la Calle Lombana llamó la atención del país por lo sucedido en el departamento del Meta en donde fueron secuestrados 30 militares -al parecer por miembros de la comunidad presionados por las disidencias-: "El Estado no puede perder el control de los territorios a grupos armados", afirmó.



"Las disidencias deberían mostrar mayor compromiso y hasta que esto no ocurre el Estado debe garantizar el respeto por los Derechos Humanos", argumentó.



El exjefe del equipo negociador en La Habana expresó su apoyo a la búsqueda de una salida a través del diálogo a la confrontación armada, pero, eso sí, fue categórico en la defensa del Estado para poder continuar.



"Todo mi apoyo al proceso, esperamos que las conversaciones retomen su curso", dijo. "Se debe celebrar la liberación de los soldados retenidos", agregó. Pero advirtió: "Es lamentable que esto ocurra en el marco de las negociaciones. Se requieren reglas de juego claras para definir las consecuencias del incumplimiento", añadió.



El legislador también puso el foco en lo que está ocurriendo en otros puntos del país. "Que hombres armados patrullen las ciudades debilita el objetivo del cese pactado. Debe haber un compromiso expreso de no hostigar a la población civil y garantizar que esto sea respetado por todos los grupos armados".

El punto de vista del senador se da en medio de una enorme controversia nacional que pasa incluso por el lenguaje para definir lo ocurrido. Así, por ejemplo, el ministro del Interior Alfonso Prada no habla de secuestro sino de cerco humanitario. La comunidad alegó, por su parte, en Vistahermosa -lugar de los hechos- que lo hicieron porque la fuerza pública incumplió el cese del fuego bilateral pactado con el gobierno del presidente Petro.



Mientras el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, afirmó que “no podemos tener Caguanes en Colombia” al criticar la suspensión de operativos contra las disidencias.



Son varios los hechos que muestran la dificultad para alcanzar la paz total, el propósito bandera de esta administración. Al caso de los soldados en el Meta se suma el patrullaje de disidentes en Balboa (Cauca), que armados atemorizaron a la población el 16 de enero, y la incursión de integrantes de la disidencia ‘Franco Benavides’ el 10 de enero en zona rural de Policarpa (Nariño).



En su momento, el mismo ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que dicha acción en Balboa “es un reto que están haciendo a la oferta generosa de paz, a la intención del Gobierno por generar reales espacios de convivencia. Es un desconocimiento del cese bilateral del fuego, que han expresado compartir, pero que, con sus actos, han demostrado exactamente lo contrario”.



Estas dos incursiones no son las únicas faltas. De acuerdo con datos de un informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto (Cerac), entre el 1.º y el 18 de enero se registraron nueve acciones ofensivas violatorias del cese del fuego. También se registró la muerte de un civil de una comunidad indígena, cuatro militares fueron secuestrados (liberados ayer), una persona se desplazó forzosamente y 20 fueron amenazadas.



Los hechos fueron atribuidos, dice el informe, al ‘clan del Golfo’ (3 acciones) y a las disidencias ‘Carlos Patiño’ (3), ‘Dagoberto Ramos’, ‘Franco Benavides’ y ‘Jaime Martínez’. Estos actos ocurrieron en Cauca (4 casos), Santander (3) y Nariño y Valle del Cauca, con una acción en cada uno.



Por esto crecen las voces que piden que se haga claridad sobre las reglas de juego que se aplicarán durante los acercamientos de paz.



Más de 15 días después de que el presidente Gustavo Petro anunció en un trino el cese del fuego bilateral con el Eln y otras tres redes criminales, que luego se echó para atrás en el caso de la guerrilla, aún no se estipulan los protocolos con esas organizaciones para definir la verificación sobre el cumplimento de esa decisión y la forma como se enfrentaría una posible violación.



De hecho, fuentes de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia confirmaron que, aunque se han adelantado reuniones privadas entre el Gobierno y esas organizaciones, aún no hay una verificación formal del cese del fuego vigente. Añadieron que, entre tanto, la misión internacional “continúa monitoreando las actividades de los grupos armados, como las ha realizado desde que llegó al país”.



EL TIEMPO consultó a la oficina del Alto Comisionado para la Paz sobre los avances de la definición de los protocolos, pero no hubo respuesta.



