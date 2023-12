Rechazo a declaraciones de Antonio García sobre que ‘el Eln no hace secuestros’

Antonio García, comandante del Eln, emitió unas cuestionables declaraciones sobre el secuestro mientras se desarrolla el quinto ciclo de diálogos entre el grupo guerrillero y el Estado colombiano. Este se mantuvo en que la organización que lidera no comete secuestros, sino que los clasificó bajo el eufemismo de prisioneros o retenidos.



A través de sus redes sociales dijo: “El Eln no hace secuestros”. Sus declaraciones han causado amplia molestia debido que vienen después de que el grupo guerrillero secuestró y liberó a Luis Manuel Díaz, papá del jugador del Liverpool Luis Díaz, y se conociera que tiene en su poder a casi un centenar de personas más.



“Hay diferentes acciones de privación de le libertad, pero son diferentes: prisioneros, rehenes, retenidos, secuestrados y desaparecidos. El Eln solo hace prisioneros y retenidos”, dijo García, tratando de encuadrar entre el Derecho Internacional Humanitario (DIH) una práctica que claramente es violatoria de este y que, por consiguiente, también va en contravía del cese al fuego, pues en este se señala que debe respetarse en todo momento el DIH.

El presidente Gustavo Petro y Antonio García del Eln. Foto: EFE

Precisamente frente sobre este tema, García se manifestó y aseveró que el Eln no ha cometido violaciones al cese al fuego pactado con el Estado. “Los acuerdos no son los que se inventa la prensa. Ahí están los documentos firmados”.



A través de su cuenta de Twitter, el comandante guerrillero se ha caracterizado por sus mensajes beligerantes. En estos últimos días ha estado más activo comentando situaciones relacionadas con la mesa de diálogo. Tan solo ayer también habló de la discusión sobre la financiación del grupo para evitar las acciones al margen de la ley.



Sobre este punto aclaró que se espera que sea una contribución internacional. “Son ilusos lo que piensan que el Eln espera dineros del Gobierno colombiano. Nadie sueña apoyarse en su enemigo. Tan ilusos no somos”.

Las declaraciones de García han tenido amplias muestras de rechazo. El exministro Alejandro Gaviria se refirió al trino sobre el secuestro para señalar que ya George Orwell había hablado sobre ese tipo de comportamientos. “El lenguaje político (como el de estos criminales del Eln) está diseñado para que las mentiras suenen veraces y los crímenes parezcan respetables”, fue la cita que usó el exministro del autor de ‘1984’ y La Rebelión en la Granja.



(Puede ver: Tras días de hermetismo, Gobierno y Eln instalaron este lunes 5.° ciclo de diálogo)





Figuras afines al gobierno de Gustavo Petro también se manifestaron en rechazo al mensaje. “¡Qué es esta barbaridad! ¿El padre de Lucho Díaz no fue un secuestro? Una guerrilla que se llama de ‘liberación nacional’ validando el secuestro y creyendo que va a engañar a los colombianos. El secuestro es un crimen de lesa humanidad. No solo deben dejar de hacerlo sino que deben responder ante la justicia por ello. Para eso es que debe hacerse la Paz”, declaró el representante David Racero.

Liberación de Luis Manuel Díaz tras su secuestro por el Eln. Foto: Esteban Vanegas, Mision ONU



En un sentido parecido se manifestó el representante Andrés Forero, del Centro Democrático. “El ELN se burla del país porque sabe que haga lo que haga, el gobierno de Gustavo Petro no se va a levantar de la mesa de negociación. Ese es el resultado de la improvisación, falta de método y laxitud cómplice que ha mostrado el presidente a lo largo de todo el proceso”, expresó el de oposición.