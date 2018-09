Reaparece con carta Fabián Ramírez de las Farc

Uno de los jefes de la extinta guerrilla de las Farc que supuestamente se habría evadido del proceso de paz, reapareció este lunes por medio de una carta firmada de su puño y letra y con su huella dactilar.

Se trata de Fabián Ramírez Cabrera, uno de los líderes del partido Fuerza Revolucionaria Alternativa del Común (Farc) –nacido tras los acuerdos de La Habana–, quien asegura en su misiva que mantiene su compromiso con el cumplimiento de los acuerdos, pero precisa que hay desconfianza con las instituciones.



“Quiero recordar que desde que comenzamos trabajo de pedagogía y de elecciones teníamos una alta confianza en todos los organismos de seguridad del Estado, pero a raíz del montaje contra el compañero Jesús Santrich y otros camaradas, esa confianza ya no es la misma”, asegura Ramírez en la carta conocida por EL TIEMPO.



Y a renglón seguido precisa: “Debido a esto y por nuestra seguridad personal, optamos por no ser otra víctima más de la orquestada maniobra sucia, bajo un libreto entregado que han colocado a Marlon Marín, para que enlode el nombre de algunos de nuestros compañeros con acusaciones totalmente falsas”.

El líder del partido Farc también aclara que se siente en “un limbo jurídico y político” ante las versiones de que supuestamente hay órdenes de captura en su contra y en contra de Iván Márquez; Hernán Dario Velásquez, alias el Paisa; y Henry Castellanos, conocido como Romaña. De hecho, de estos últimos no se conoce su paradero y Ramírez no los menciona en su carta.



No obstante, dice Fabián Ramírez que sigue haciendo pedagogía de paz en la zona de Florencia, Paujíl, Cartagena del Chairá, Puerto Rico y San Vicente del Caguán (Caquetá), y que continuará con estas actividades. Además, confirma que aún mantiene a dos escoltas que, según su misiva, hacen parte del esquema de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La carta que envió Fabián Ramírez a propósito de que su nombre aparecía como uno de los jefes de las Farc evadidos del proceso. Foto:

La carta de Fabián Ramírez. Foto:

