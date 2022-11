Otty Patiño, exguerrillero del M-19, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y uno de los hombres más cercanos al presidente Petro, será el jefe del equipo negociador del Estado colombiano con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eln, según le dijo una fuente a EL TIEMPO que sigue el proceso de cerca.



Patiño se sentará en la mesa con Pablo Beltrán, quien será el número uno del grupo armado en las conversaciones que se iniciarían este fin de semana.



Hasta ahora ha trascendido que la mesa de diálogos con esta guerrilla se instalará en Caracas, Venezuela, entre domingo y lunes y los ciclos de diálogo durarán entre 20 y 24 días.



Siete personas conformarán el grupo principal de negociadores. En la delegación del Gobierno estarían también los congresistas Iván Cepeda y María José Pizarro.



En el que equipo podrían estar, además, el dirigente campesino de Norte de Santander, Alberto Castilla y quien fuera senador.



El antropólogo Horacio Guerrero y quien ha trabajado durante más de dos décadas con la comunidad en la defensa de los derechos humanos.



La fase exploratoria se concretó el 11 de agosto, cuando unos delegados del Gobierno Petro viajaron a Cuba en compañía de la ONU y la Iglesia. Después del intercambio de ideas, se encontraron de nuevo en Venezuela.



“Las condiciones han cambiado”: gobierno de Gustavo Petro rehará los protocolos para reactivar diálogos de paz.



José Otty Patiño Hormaza (Buga, 1945) es un politólogo y escritor colombiano, cofundador y miembro del M-19.



Patiño estuvo vinculado a los movimientos Frente Unido Camilo Torres y participó o el levantamiento de los indígenas guahíbos en los Llanos Orientales.



Es un convencido de las salidas negociadas al conflicto armado. De hecho, es uno de los firmantes de la paz con el presidente Virgilio Barco.



El posible jefe del equipo negociador se dedicó a estudiar los procesos de conflicto. Es politólogo de la Universidad del Valle y se ha vinculado como catedrático en varias universidades como la Pedagógica Nacional y la de Manizales.



Fue delegatario en la Asamblea Constituyente (1991). Allí fue miembro de la Comisión Primera en la que discutió sobre derechos y garantías.



Los otros nombres se conocerán el domingo y el presidente Petro continúa en los procesos de consultas para terminar de conformar el equipo negociador.



Por parte del ELN la delegación estará compuesta por: Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell, Silvana Guerrero, Consuelo Tapias, Alirio Sepúlveda, Isabel Torres, Tomás García, Óscar Serrano y Viviana Henao quienes estarán nuevamente en la delegación. La lista la completarán 10 personas más.



La Fundación Paz & Reconciliación (Pares), un centro de pensamiento que hace un juicioso seguimiento al conflicto armado recuerda que Pablo Beltrán, segundo comandante en la organización detrás de Antonio García; y Aureliano Carbonell, miembro de la dirección nacional, trabajaron en el anterior proceso con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, en la mesa instalada en febrero de 2017, en Quito, y suspendida desde agosto de 2018.



De hecho, ambos estuvieron al frente de la delegación que permaneció en La Habana hasta el pasado 02 de octubre y repetirán en esta nueva delegación.



Pares anota que del listado que circula en medios sobre la delegación de 16 personas del Eln, hay cuatro nombres que vienen de la anterior delegación que hemos conocido en los últimos años, dos mujeres y dos hombres.



Las dos mujeres son María Consuelo Tapias y Silvana Guerrero, ambas han tenido protagonismo en la delegación anterior. De María Consuelo se sabe, por sus palabras, que tuvo interés en conocer la guerrilla desde joven, que en su familia hay tradición de militancia de izquierda y familiares con vínculos con el Partido Comunista Colombiano.



Tapias ingresó al Eln entre finales de los años ochenta y principios de los noventa, es del Bajo Cauca Antioqueño y en estas tres décadas de militancia en la guerrilla ha permanecido en las estructuras del Área Darío Ramírez Castro, de la que sobresalen los Frentes José Antonio Galán y José Solano Sepúlveda; el primero un frente histórico que se ha movido entre el nordeste antioqueño y el Bajo Cauca, y el segundo la estructura más poderosa, luego del Frente Domingo Laín, ambos hoy muy disminuidos, a diferencia del Laín, informa Pares.



Ha desarrollado su actividad guerrillera en el Bajo Cauca, el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar.



Silvana Guerrera es de Catatumbo. Ingresó al Eln a finales de los años noventa, en medio de una dura confrontación con el paramilitarismo. Estudió ingeniería y fue maestra, lleva más de dos décadas en esta guerrilla.



A ellas se sumaría Isabel Restrepo, quien también es originaria de Norte Santandereana.



Los dos hombres que repiten son Gustavo Martínez y Bernardo Téllez.



Martínez es de Piedecuesta, se vinculó al Eln a mediados de los años setenta. Pasó por la cárcel, a finales de los setenta y principios de los ochenta; al salir de prisión se vinculó como hombre de confianza al pequeño grupo donde Manuel Pérez trabajaba en la reconstrucción del ELN, en el año 1983. Juntos estuvieron en el Bajo Cauca y conformaron el Frente Compañero Tomás, del cual fue integrante de su dirección.



Fue nombrado parte de su dirección nacional en el IV Congreso realizado en 2005.



Bernardo Téllez es de procedencia campesina. Ingresó al Eln a principios de los años noventa. Es uno de los mandos del Frente de Guerra Norte y conoce todas sus estructuras, ha permanecido entre el Frente Camilo Torres Restrepo con asiento en el sur del Cesar, y el Frente José Manuel Martínez Quiroz, entre el norte del Cesar y el Sur de la Guajira. En el último congreso del Eln en el año 2015 llegó a su dirección nacional.



De la anterior delegación de diálogo del Eln ya no están Alirio Sepúlveda, mando del Frente Domingo Laín, ni Tomás García Laviana, quien en la delegación trabajaba en comunicaciones.



De los integrantes del Eln que estuvieron en la negociación con el expresidente Santos han muerto María Vásquez, conocida como “Paula” –muy cercana de Antonio García–, la única mujer integrante de la dirección nacional que se conozca. Estuvo en la firma de la agenda vigente en marzo de 2016 y luego sufrió un accidente cerebral, del cual no se recuperó.



Y Alejandro Montoya, muerto en un bombardeo en Montecristo, sur de Bolívar, en mayo de 2020. Así lo anunció el Eln: "informamos al país y a la comunidad internacional la pérdida del compañero y negociador de paz Alejandro Montoya, quien junto con Fredy y otros tres guerrilleros murieron en el bombardeo realizado por las Fuerzas Militares del Gobierno en Montecristo, sur de Bolívar (norte)".



Alejandro Montoya, dice el mismo comunicado del Eln, "integró la subcomisión que redactó los protocolos para el cese al fuego bilateral nacional temporal, que se cumplió entre el 01 de octubre de 2017 y el 09 de enero de 2018”. A Alejandro Montoya se le conocía como “Gallero” al interior del Eln.



"Veremos las caras no conocidas de esa delegación de 16 integrantes del ELN que conforman ese nuevo grupo del cual el país ya ha visto a Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell, Gustavo Martínez, Bernardo Téllez, María Consuelo Tapias, Silvana Guerrero e Isabel Restrepo. En los próximos días es posible que conozcamos los rostros de: Óscar Serrano, Vivian Henao, Ricardo Pérez, Cataleya Jiménez, Edwin Restrepo, Américo Trespalacios, Manuela Márquez, Mauricio Iguarán y Simón Pabón", concluye en su informe Pares.

