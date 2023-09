Treinta y dos días después del inicio del cese del fuego bilateral, las delegaciones del Gobierno y del Ejército de Liberación Nacional (Eln) acordaron este lunes en Caracas (Venezuela), al cierre del cuarto ciclo de diálogos, la puesta en marcha de un proceso para atender a los reclusos que hacen o hicieron parte de esa guerrilla, la creación de ‘zonas críticas’ en regiones afectadas por el conflicto armado y la realización de acciones humanitarias en estos lugares.



Por ahora, hay dos zonas establecidas para dicho fin: Bajo Calima, un corregimiento del Valle del Cauca y San Juan, en el Chocó, y en el Bajo Cauca, nordeste antioqueño y el sur de Bolívar.



Según la delegación del Gobierno, en estos lugares se han realizado este año caravanas humanitarias con el fin de recolectar información para planificar y diseñar los acuerdos sobre alivios humanitarios entre las partes, los cuales contarán con el acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación.



“Se crean zonas humanitarias en las cuales habrá una intervención no solo de carácter humanitario, sino también a través de proyectos de desarrollo que plasmarán muchos de los acuerdos de paz a los que está llegando la mesa: la participación, el cese y la intervención de la ciudadanía, las comunidades y también el empresariado”, explicó el senador Iván Cepeda.



Estos anuncios llegan el mismo día en que un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señaló que desde el 3 de agosto hasta el 3 de septiembre se registran 16 acciones cometidas por el Eln, de las cuales cuatro están en proceso de revisión por el Mecanismo de Monitoreo.

Durante este ciclo, las delegaciones recibieron la visita de Jorge Iván González, director del DNP. Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Sobre este mecanismo, aún no cuenta con todas las instancias regionales para que funcione en toda su capacidad. Por ahora, operan Pasto, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Soacha y Valledupar, además de la sede nacional de Bogotá, y están pendientes las oficinas de Arauca y Quibdó, cuya instalación no tiene una fecha clara.



Con respecto a los aportes de la sociedad, desde la mesa señalaron que para febrero de 2024 esperan tener listo el Plan Nacional de Participación, documento que recogerá las conclusiones de las sesiones plenarias que adelantan las cinco comisiones designadas para tal fin. Asimismo, anunciaron que entre el 9 y 10 de septiembre se llevará a cabo una de estas plenarias.



De hecho, anunciaron que en las próximas semanas las delegaciones se trasladarán a los territorios para desarrollar actividades concernientes a los puntos acordados hasta la fecha.



“Nos toca internarnos en los territorios más acosados por el miedo, el odio y la muerte para empezar a crear nuevas realidades con sus habitantes y para ellos”, dijo Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno, quien, junto con ‘Pablo Beltrán’, calificó esta ronda como “un éxito”.



No obstante, no se entregó información concreta sobre violaciones a la tregua o sobre el asesinato de Joaquín Vergara, desmovilizado que fue abaleado el pasado 19 de agosto, en San Vicente de Chucurí, Santander.

Preparativos para la mesa



El Estado Mayor Central de las Farc y el Gobierno acordaron encontrarse el próximo 17 de septiembre. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Simultáneamente, el Gobierno llegó a un acuerdo preliminar de 11 puntos con el denominado ‘Estado Mayor Central’ –disidencia de ‘Iván Mordisco’– que permitiría el inicio de los diálogos de paz y de un nuevo cese bilateral del fuego, que se sumaría al decretado el 1.º de enero del 2023, pero que se suspendió en mayo tras el asesinato de cuatro menores de edad a manos del frente ‘Carolina Ramírez’.



De acuerdo con miembros de la delegación del Gobierno, este último asunto junto con las medidas de protección para la población civil serán prioridad en una futura mesa.

“Son fundamentales las definiciones de mecanismos de verificación para que eso se cumpla y desarrollar una agenda que tendrá, probablemente, dos partes. Una son acuerdos de aplicación inmediata y otra, una agenda sustantiva de transformaciones de mayor calado que tendrá que ser también objeto de deliberaciones”, explicó Camilo González, coordinador de los diálogos.



Esta mesa, a diferencia de lo que ocurre con el Eln, funcionará en Colombia, y aunque existe voluntad de la Misión ONU en Colombia para verificar una posible tregua, el organismo todavía no cuenta con el mandato del Consejo de Seguridad para adelantar dichas acciones.



De iniciar una mesa de diálogo con el ‘Estado Mayor Central’, que conserva su carácter político porque no firmó la paz, es decir, no se le puede considerar como desertor, como sí es el caso de ‘Iván Márquez’, sería la segunda mesa de diálogo que adelanta el gobierno del presidente Gustavo Petro en medio de la política de ‘paz total’.

REDACCIÓN POLÍTICA

