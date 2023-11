Mesa de Paz: a la espera de señales del Eln sobre el fin del secuestro

Antes de que las delegaciones del Gobierno y del Ejército de Liberación Nacional (Eln) se encuentren en México para la quinta ronda de diálogos, los jefes negociadores Otty Patiño y ‘Pablo Beltrán’, junto con el senador Iván Cepeda y un miembro de esa guerrilla aún por definir, se reunirán para tratar el tema del fin del secuestro.



Quinto ciclo con el Eln se aplaza hasta que jefes de delegación hablen de secuestro.

Esta reunión extraordinaria, citada por Patiño a través de una carta enviada a ‘Beltrán’, tiene como objetivo resolver la crisis generada por el secuestro de Mane Díaz, el padre del futbolista Luis Díaz, antes de reanudar los diálogos formales y que allí, además, se empiecen a discutir las líneas trazadas para la negociación por la Oficina del Alto Comisionado de Paz. Es decir, que una vez llegue el quinto ciclo haya claridad en cuanto a que el tema del final de ese delito será prioridad.



“El rechazo e indignación expresados por la opinión pública nacional e internacional frente al secuestro del señor Luis Manuel Díaz, y de los secuestrados que aún ustedes tienen en su poder, aunado a sus inaceptables justificaciones para seguir secuestrando exigen una reunión urgente y extraordinaria entre las jefaturas de las dos delegaciones antes del próximo ciclo”, dijo Patiño en la declaración.



Asimismo, con esta reunión se busca que los temas y asuntos que se iban a discutir inicialmente no se mezclen con la coyuntura. Esto quiere decir que solo una vez culmine dicho encuentro se dará a conocer la fecha de la próxima ronda de negociación.



De hecho, fuentes le confirmaron a EL TIEMPO que si no hay acuerdo en ese sentido y la discusión se enreda, esa ronda de diálogos podría no ocurrir en este mes.



Si en cambio hay acuerdo, la citación podría significar que desde ya se empiece a abordar el punto 5 de la agenda de negociación, en el cual, según lo planteado en el documento que firmaron las partes tras el segundo ciclo de diálogos, el Eln debe renunciar “no solo al uso de las armas, sino también a las armas mismas”.



“Lo que ha ocurrido, a mi modo de ver, precipita una serie de desarrollos en el proceso de paz con el Eln. No se trata solamente de entrar a discutir el problema del secuestro, sino más allá de eso que entremos en forma global a tratar toda la agenda y a resolver el problema del conflicto armado de una vez”, le dijo a EL TIEMPO el senador Iván Cepeda días atrás.



Iván Mordisco' dice que las disidencias mantendrán diálogos y compromiso por la paz.

Pablo Beltrán, jefe de la delegación del Eln, y Otty Patiño, representante del Gobierno. Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

El encuentro bilateral, que no tiene por ahora fecha y lugar confirmados, contará con dos delegados por cada parte, además de un mediador, que podría ser alguno de los miembros neutrales de la mesa.



El gran interrogante es cómo se abordará este punto y si el Eln realmente tiene la disposición y la voluntad para dejar de secuestrar, algo que por las declaraciones de Eliécer Herlinto Chamorro, alías Antonio García, máximo comandante de esa guerrilla, parece no estar tan claro.



El mismo García señaló hace pocos días en su cuenta de X que no aceptará lo que él considera “imposiciones” y “chantajes” por parte del Gobierno. Además, volvió a reiterar que no existe ningún acuerdo en la mesa sobre el asunto de los secuestros, pese a que en los protocolos firmados entre las partes en julio se habla explícitamente de no realizar acciones prohibidas en el DIH.



En los días siguientes a la liberación de Mane Díaz lanzó más mensajes al Gobierno y justificó la práctica del secuestro diciendo que son “una organización pobre”.

Pero al margen de estas declaraciones, el mensaje del Gobierno, y, particularmente de Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz, ha sido claro en cuanto a que el tema no da más espera y que se debe resolver cuanto antes.



En ese sentido, desde la Oficina de Paz exigen la liberación de todos los secuestrados y la proscripción del secuestro.



Para Andrés Felipe Ortega, analista de paz y profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, avanzar en esa discusión no será sencillo. Dice que en particular el secuestro es un tema espinoso que puede generar dolores de cabeza a la delegación de Gobierno por el mismo funcionamiento de la guerrilla.



“El Eln funciona como una suerte de federación, es muy descentralizado; entonces, uno no sabe si realmente todas las estructuras le están apostando al proceso como lo está haciendo el comando central. En particular, no veo mucho compromiso entre los que están en Chocó, La Guajira y Arauca. Además, si esto no viene ligado con una política de seguridad clara, pues no habrá incentivos como para negociar”, sostuvo el profesor Ortega.



Otty Patiño le exige al Eln reunión antes de quinto ciclo para hablar del secuestro.

La financiación



Como consecuencia de esta discusión, se volvió a poner sobre la mesa un asunto que ha generado críticas de varios sectores: la financiación del Eln, cuestión en la que también hay diferencias notables entre las delegaciones.



El comando central del Eln insiste en que se debe buscar “una solución concreta y real para financiar el cese del fuego”, pero en el Gobierno responden que se discutirán los asuntos de financiación de esa guerrilla solo si avanza el proceso de cese del uso de las armas definitivamente.



“Consideramos que cualquier discusión sobre mecanismos de financiación a esta organización armada solo podrá hacerse una vez que se aclaren los términos de su proceso de incorporación política en el escenario del fin del conflicto”, aclaró la delegación de Gobierno en un comunicado tras la liberación de Mane Díaz.



Juan Manuel Torres, coordinador de oficina regional de Pares, considera que es una jugada inteligente del Gobierno tomarse su tiempo para tratar esta situación de manera independiente.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, y Antonio García, comandante del Eln durante el final del tercer ciclo. Foto: Efe

El debate que frena el polémico proyecto de 'obstrucción a la paz' de Iván Cepeda.



“Hay varios elementos que dan para pensar que, como dijo el presidente Petro, se está acelerando el proceso, es decir, hay propuestas que se ponen sobre la mesa o que están en discusión y que empiezan a tomar como un marco de posibilidad. Lo que hay que evitar es que se tomen decisiones aceleradas, hay que dejar de medir al Eln con la vara de otras negociaciones”, agregó.



Otra cuestión clave de cara al encuentro formal entre las partes es el cese del fuego de seis meses. Tres meses después del inicio de la tregua aún no se conoce el informe del mecanismo de monitoreo y verificación y, según se ha podido saber, cuando lo reciban los miembros de la mesa este será confidencial.



De acuerdo con agencias de inteligencia, son más de 118 acciones registradas entre el 3 de agosto y el 1.º de noviembre, la mayoría de ellas cometidas contra la población civil.

CAMILO A. CASTILLO

@camiloandres894

REDACCIÓN POLÍTICA

