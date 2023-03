El final de la tregua con el ‘clan del Golfo’ abrió el debate sobre qué tan oportuno es que los “ceses del fuego” vigentes con tres grupos armados continúen. Las críticas del fiscal Francisco Barbosa contra el decreto que les dio paso –sobre el cual considera que atenta contra la institucionalidad– y los llamados de Rodrigo Londoño por las amenazas de desplazamiento que han sufrido los firmantes de la paz en el sur del Meta por parte de las disidencias de las Farc se suman a los cuestionamientos.



El cese del fuego con el ‘clan del Golfo’ fue anunciado el 31 de diciembre de 2022, tras la expedición del decreto 2656, y este también cobijaba a la ‘Segunda Marquetalia’, al ‘Estado Mayor Central’, a las ‘Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada’ y al Ejército de Liberación Nacional (Eln) –grupo que días después desmintió que hiciera parte del acuerdo–.



La decisión –que no significó el fin de las negociaciones, según el ministro del Interior, Alfonso Prada–, tomada luego de la quema de al menos seis vehículos que transitaban por la Troncal de Occidente entre Yarumal y Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño, y de un ataque con fusil contra la Fuerza Disponible en la misma zona, dejó en evidencia las fisuras que había en su implementación y la falta de claridad en torno a sus condiciones y alcance.



Para Andrés Felipe Ortega, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana y experto en procesos de desarme, está claro que estas treguas llegan a destiempo. “El cese del fuego es una de las cosas que se deberían negociar después de, por lo menos, tener algunas claridades sobre una agenda en particular. El ejemplo claro lo tenemos con las Farc, pues se dejaron de hacer operaciones, pero ya el proceso iba un poco más maduro”, dijo.



Según el analista –además de otros expertos en solución de conflictos armados–, el Gobierno no debe depender de la buena fe de los actores armados porque los violentos se están aprovechando de la buena voluntad del Presidente. “No creo que se requiera llegar hasta los bombardeos, pero sí que hay que seguir con la presión sobre estos actores. De lo contrario, estos grupos no tienen incentivos para negociar”, agregó.

Hostigamiento a la Fuerza Pública en Tarazá por parte del ‘clan del Golfo’. Foto: Denuncias Antioquia

Vale la pena abrir ese debate en el Congreso de la República. Mientras tanto, hay que perseguirlos militarmente, buscarlos y debilitarlos. FACEBOOK

Una visión similar tiene Juan Fernando Cristo, pieza clave durante el gobierno de Juan Manuel Santos cuando se trataba de temas de paz. Para el exministro del Interior, la decisión del Presidente de poner fin al cese del fuego fue acertada; sin embargo, esta dejó en evidencia varios fallos.



“Vale la pena abrir ese debate en el Congreso de la República. Mientras tanto, hay que perseguirlos militarmente, buscarlos y debilitarlos. Es el único camino que le queda al Estado colombiano”, señaló el líder del partido En Marcha en conversación con EL TIEMPO.



Desde la otra orilla, Luis Celis, de la Fundación Paz y Reconciliación, se muestra menos tajante y considera que pese a las falencias, se debe intentar mantener las treguas que hay vigentes, siempre y cuando haya voluntad de los grupos armados



“Claramente es mejor tener un escenario de diálogo, pero mientras tanto, y pensando sobre todo en las poblaciones, es fundamental definir unos mecanismos claros, sobre todo con los grupos con más extensión territorial porque ahí es donde están las mayores complejidades”, señaló.



Para los analistas es claro que el propósito de estos acuerdos debe ser proteger a la población y que deben ser el logro de la negociación, antes que el punto de partida.



“El cese del fuego es conveniente en la medida en que reduce la violencia; por eso, cuando no hay una demostración significativa de reducción de la violencia, evidentemente la estructura de incentivos no está funcionando”, dice Jorge Restrepo, director del Centro de Investigación y Estudios sobre Conflictos Armados.



Y si bien en el decreto existe un capítulo dedicado al mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación, para expertos en temas de paz no es claro el protocolo para el seguimiento, por lo que acciones armadas como las del clan durante el paro minero en Antioquia podrían repetirse.



“El cese se supone que es pactado entre el Estado y esos grupos, pero no es claro si entre ellos siguen enfrentándose en los territorios. Obviamente, hay zonas en las que confluye más de un grupo armado y las consecuencias son sobre todo para la población civil”, opinó Nubia Rojas, periodista y analista en temas de conflicto.



Pese a esto, considera que “no hay que ser taxativos en el sentido de que se acaben o que continúen. Intentando verle un lado positivo a esta situación, sería más bien la oportunidad de que el Gobierno se siente, analice con cabeza fría las experiencias anteriores y proponga su política en los términos más técnicos”, dijo.



Está semana se conoció que para abordar un posible cese del fuego entre las Fuerzas Armadas y el Eln, las delegaciones que se sentarán el próximo mes en La Habana para el tercer ciclo de negociaciones han tomado la decisión de tratar bajo el principio de rigurosidad y celeridad.

Analistas opinan que es importante seguir haciendo presión a los grupos armados. Foto: Mindefensa

Para ese fin se tienen como base la experiencia y los protocolos que se utilizaron en el cese de 101 días en 2017 (...). FACEBOOK

“Para ese fin se tienen como base la experiencia y los protocolos que se utilizaron en el cese de 101 días en 2017, y se deben tener en cuenta las nuevas complejidades que existen hoy en los territorios”, dijo el senador Iván Cepeda durante en el informe sobre los avances en las negociaciones que presentó ante el Congreso (ver nota anexa).



En tal sentido, Rojas agregó otro elemento para el análisis: “Hay que hablar con las comunidades, no se está escuchando a las comunidades de esos territorios. El mismo Presidente dijo que el acuerdo con las Farc era entre ‘élites de guerreros’, pero uno tiene a veces la sensación de que se está replicando con estos anuncios”.



Justamente, Estefanía Ciro, investigadora del centro de pensamiento AlaOrillaDelRío, del Caquetá, considera que el presidente Petro debe ordenar el fin de las treguas por el riesgo que suponen ante la falta de herramientas para que se hagan efectivas.



“Lo que uno puede entender es que es un gobierno que no entiende el conflicto armado en el país, las comunidades se quejan porque el Comisionado llega a decir que la responsabilidad de los ceses es de las mismas organizaciones que deben pactar la paz en sus regiones con los actores armados, lo cual es una tarea peligrosísima que no deben asumir estas”, dijo.



Los analistas concluyen que el manejo que el Gobierno les dé a los ceses de hostilidades será clave para aterrizar, después de todas las dificultades de orden público de estos meses, su estrategia para ponerles fin a la violencia y el narcotráfico.



CAMILO A. CASTILLO

