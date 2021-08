Amnistía general, no; discusión política, sí

La discusión en la búsqueda de caminos que permitan cerrar las profundas heridas causadas por más de medio siglo de conflicto armado en el país tomó un nuevo rumbo en la mañana de este miércoles tras las declaraciones del expresidente Alvaro Uribe Vélez en las que matiza su propuesta de una amnistía general para lograr una paz completa en Colombia.

“No hablemos de amnistía general, hablemos de amnistía como una palabra fuerte para generar un debate nacional y buscar una solución”, subrayó Uribe en su cuenta de Twitter tras una entrevista con Caracol Radio.



Hace unos días, Uribe sorprendió al proponer una amnistía general como la vía más expedita para lograr que el país avance hacia la paz total y se pueda, entre otras cosas, salir de la polarización política que afecta al país.



El conflicto armado interno se desarrolla desde 1960 aunque analistas fijan sus orígenes en La Violencia, que enfrentó a los partidos Liberal y Conservador, entre los años 1928-1958.



La etapa de recrudecimiento, según varios estudiosos, se vivió entre 1988 y 2012 cuando los actores armados comenzaron a financiarse a través de medios ilícitos como el narcotráfico, la minería ilegal, secuestros, entre otras actividades delictivas.



En 2002 llegó al poder Uribe quien no le dio tregua a la guerrilla de las Farc, uno de los principales actores de la violencia. Según el informe "¡Basta ya!: Colombia: memorias de guerra y dignidad" (2013) fueron 220.000 las muertes causadas por el conflicto entre 1958 y 2012, de las cuales 177.307 eran de civiles.



Para muchos, son múltiples y profundas las heridas de esta etapa dolorosa y que tuvo un punto de esperanza con el acuerdo de paz con las Farc al que Uribe siempre se opuso.



Recientemente, Uribe había soltado su idea de una amnistía en una conversación con el presidente de la Comisión de la Verdad, el sacerdote jesuita Francisco de Roux, en la que dijo que “este país de pronto va a necesitar una amnistía general, casi que un borrón y cuenta nueva”.



Esta propuesta fue rechazada en una documentada respuesta por el candidato presidencial y jefe negociador del Acuerdo de Paz, Humberto de la Calle, y el excomisionado de Paz, Sergio Jaramillo, en la que en esencia sostiene contra los derechos de las víctimas del conflicto armado, población priorizada en el Acuerdo Final de Paz firmado en La Habana.



Víctimas y reparación



“Una amnistía general como propone Álvaro Uribe daría al traste con la investigación y juzgamiento de los principales responsables de las graves violaciones. Y con los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación”, expresaron De la Calle y Jaramillo.



“En ocho intensos debates “en frío”, sin la presión de las negociaciones, el Congreso buscó un equilibrio entre la necesidad de facilitar la terminación del conflicto y la mayor garantía posible de los derechos de las víctimas", dijeron.



"El Marco establece -siguiendo las recomendaciones del Secretario General Kofi Annan al Consejo de Seguridad-, que una combinación de instrumentos de carácter judicial y extrajudicial permitirá “garantizar los deberes estatales de investigación y sanción”, añadieron.



“En particular, esta norma constitucional permite la selección de los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, para que sean investigados y juzgados, y autoriza la renuncia condicionada a la acción penal para quienes no sean seleccionados”, agregaron.



“El Marco Jurídico delimita su ámbito de aplicación a quienes participaron en el conflicto armado interno y de manera expresa extiende este tratamiento “a los agentes del Estado, con relación a su participación en el mismo”, complementaron.



Para ambos, la discusión acerca de una amnistía concluyó en 2012, cuando se debatió en el Congreso la necesidad de buscar un equilibrio entre la idea de facilitar la terminación del conflicto y generar mayores garantías a los derechos de las víctimas, que condujo en la expedición del acto legislativo No. 1 de 2021 llamado “Marco Jurídico para la Paz”.



Esta norma constitucional, señalaron los firmantes, permite la selección de los máximos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad para sean investigados y juzgados, a la vez que autoriza la “renuncia condicionada a la acción penal”, para aquellos no sean seleccionados.



Asimismo, indicaron que en las negociaciones con la desmovilizada guerrilla se pactó la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que pretende asegurar la satisfacción de los derechos de las víctimas, “combinando instrumentos judiciales con extrajudiciales”.



Derrumbe de instituciones



De la Calle y Jaramillo dicen: “La propuesta de Álvaro Uribe de una amnistía general pretende derrumbar este edificio que Colombia ha construido con tanta dificultad. Los primeros damnificados, además de las víctimas por supuesto, serán los miembros de las Fuerzas Militares y otros agentes del Estado que participan hoy del proceso transicional y que verán como se esfuma con esta propuesta su seguridad jurídica”.



Así las cosas, la propuesta de una amnistía general tiene una puerta cerrada. Sin embargo, Uribe invita a abrir otros caminos. “Hablemos de amnistía como una palabra fuerte para generar un debate nacional”, reitera.



Y eso sí lo ha logrado como se escucha en los debates radiales y se lee en las redes sociales. Los argumentos van y vienen. Para algunos, la firma del acuerdo de paz fue entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc pero dejo por fuera a los demás actores del conflicto.



Con el agravante, además, que la mayoría de la sociedad lo rechazó en el plebiscito. Desde entonces el país ha vivido enfrascado en una discusión que no da tregua.

De ahí, la importancia de cogerle la caña a Uribe y de buscar una salida política que es el escenario natural para dirimir los conflictos en las sociedades.



Sin embargo, Jaramillo cree que la propuesta de Uribe de amnistía no es sacada del sombrero. En diálogo con Blu Radio, aseguró “hace rato que está detrás de una amnistía general y un borrón y cuenta nueva. Esto es algo que tiene en la cabeza hace tiempo y va a seguir insistiendo”.



Según Jaramillo, una amnistía general acabaría con lo pactado en Cuba y echaría a la basura “15 años de construcción de normatividad transicional para cerrar el conflicto en Colombia”. “La propuesta de borrón y cuenta nueva se burla de eso”.



El excomisionado, además, manifestó su sorpresa por la idea del expresidente: “por qué Álvaro Uribe y el Centro Democrático hacen esta propuesta. En qué sentido proponer borrón y cuenta nueva les sirve, cuando llevan varios años oponiéndose al proceso de paz”.



Pero, hay un hecho evidente: el tema volvió a primera plana y con múltiples voces mirando a un futuro bien distinto a tan estremecedor pasado.



POLÍTICA