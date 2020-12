¿Qué tan satisfechos están los ciudadanos con el Acuerdo de Paz?

Luego de la firma del Acuerdo de Paz (2016), el Gobierno estableció 170 municipios, de 19 departamentos, que fueron priorizados por ser los territorios más afectados por el conflicto armado, con mayores índices de pobreza, presencia de economías ilícitas y debilidad institucional, donde se desarrollan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que son un instrumento de planificación participativa que busca definir las visiones a futuro y proyectos prioritarios de las comunidades.

Tras la firma del Acuerdo de Paz, el 38 % de los habitantes de estas zonas PDET manifiesta algún nivel de satisfacción con la implementación, mientras

el 58 % afirma no estar “nada” satisfecho con la implementación, y un 40 % quiere seguir viviendo donde está, porque asegura que las cosas van bien.



(Puede leer: Lo bueno, lo malo y lo feo del nuevo Código Electoral)



No obstante, más del 50% de los encuestados piensa que en su comunidad existe un riesgo de retorno al conflicto. Y un 18% señala que “el conflicto persiste” en su comunidad.



Así lo revela el informe 'Luces y sombras de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia: Actitudes y percepciones en los territorios PDET', realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia y el Peace Research Institute of Oslo (PRIO).



Los datos del informe muestran una marcada disminución de la influencia de los grupos armados con respecto al período anterior al Acuerdo. La reducción de la influencia de estos grupos, principales responsables del conflicto, entre 2016 y 2019 es muy significativa.

El 58 % afirma no estar “nada” satisfecho con la

implementación FACEBOOK

TWITTER

(No se quede sin leer: Petro se disculpa en privado de una acusación pública)



En este mismo sentido, la percepción de los ciudadanos indica que ha disminuido la

influencia de los grupos armados a casi la mitad. Según la encuesta, más de la mitad de los habitantes de los PDET (un 55 %) afirmaban que antes del Acuerdo de

Paz mandaba un grupo armado (o varios) en su comunidad. En 2019, ese porcentaje había descendido al 30 %. La encuesta muestra igualmente que los grupos armados no son los únicos responsables de la violencia.



Allí también se advierte que las áreas de mayor avance percibido de la implementación son la sustitución voluntaria de cultivos y la verdad, justicia, y reparación de las víctimas. Por otra parte, la peor valoradas son la participación electoral de las Farc y las mejoras en educación y salud.



Otro de los asuntos que evidencian los habitantes es el nivel de confianza en las instituciones encargados de construir la paz. El informe advierte que hay una falta de

confianza entre la gente común en los actores e instituciones encargados de construir la paz. En zonas PDET solo cuatro de los veinte grupos analizados gozan de más de 50% de confianza (“algo” o “mucho”), siendo la Iglesia Católica la más valorada.



(Puede leer: Tomás Uribe insiste en la reducción de la jornada laboral)



Según la encuesta la presencia del Estado ha mejorado en temas como la seguridad, la justicia o la resolución de disputas, donde los grupos armados juegan hoy un rol mucho menor. Sin embargo, el 70 % de los encuestados afirman no ver nunca a las

autoridades municipales.



Respecto a la satisfacción sobre temas vinculados con las Farc, la participación política de las extintas guerrillas, través de su nuevo partido, se sigue percibiendo

con recelo por una parte de la población de los municipios PDET.

Este es el porcentaje de satisfacción de los habitantes de los PDET por temas del Acuerdo de Paz. Foto: PNUD Y PRIO

Tres recomendaciones para la implementación del Acuerdo de Paz

Luego de esta investigación, el Instituto PRIO y el PNUD recomendaron que se debe acelerar la implementación integral del Acuerdo de Paz, así como redoblar los esfuerzos para la protección de líderes sociales y excombatientes y, finalmente, profundizar la agenda de investigación y análisis con los datos de la encuesta.



(Le sugerimos: Vivanco, de HRW, dice que fue 'grave error' reunión de Uribe y López)

LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

Instagram: @luisamercado1

Twitter: @LuisaMercadoD