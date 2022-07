La vicepresidenta electa, Francia Márquez, tras reunirse este jueves con el presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguró que el mandatario le ofreció a su país como sede para albergar la posible reactivación del diálogo entre el Gobierno colombiano y el Eln.



Le puede interesar: Chile se ofrece para albergar diálogo de paz entre Colombia y Eln



El gobierno del presidente electo Gustavo Petro ha anunciado su disposición de "reactivar" las negociaciones con esa guerrilla, que fueron suspendidas por la actual administración.

Sin embargo, está claro que Petro no ha definido aún cuál será el canal con el que se procederá a la reactivación de esos diálogos.



Por ahora se puede señalar que el papel de la Cancillería en la reactivación de estas negociaciones con el Eln será clave, tomando en cuenta que uno de los primeros pasos es retomar los contactos de Colombia con los países garantes, es decir, Cuba y Noruega, y, además, porque el nuevo canciller, Álvaro Leyva, es un hombre que lleva más de 40 años moviéndose en los temas de la paz.



Según le dijo a este diario Jorge Rojas, coordinador de los diálogos regionales que se propone emprender el nuevo jefe de Estado, “primero hay que reactivar unos protocolos que firmó el Estado colombiano con países garantes”. Entonces, el Eln deberá definir si mantiene o no su equipo de negociadores y después se discutirá dónde se negocia.



Así las cosas, el asunto es que por ahora el dónde se negocia es un asunto que no ha empezado a evaluarse.

El papel de Chile

En 2015, el entonces canciller chileno Heraldo Muñoz, dijo que su país estaba "disponible” para ayudar a Colombia a instrumentar los eventuales acuerdos de paz.



“Si se llega a un acuerdo viene un desafío aún mayor, que es el cómo implementar un eventual acuerdo de paz, y para eso Chile está disponible para el posconflicto en las áreas donde tenemos alguna experiencia importante que transmitir”, dijo en ese momento.



Hay que recordar que por decisión del entonces presidente Juan Manuel Santos, Chile, junto con Venezuela se convirtieron en países acompañantes de la negociación con las Farc, mientras que Noruega y Cuba eran los garantes.



Lo que busca Petro es precisamente reactivar las negociaciones de paz que comenzó Santos en 2017 en Ecuador y que posteriormente se trasladó para Cuba en 2018.



Y en ese momento se decidió trasladar la mesa a La Habana luego de haber examinado varias opciones para retomar las negociaciones de paz. Esto luego de que el entonces presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunciara que su país dejaba de servir como garante y sede, por las actividades terroristas del Eln.



Posteriormente, a inicios de 2019, tras un atentado a la la Escuela de Cadetes General Santander, el presidente determinó levantar la suspensión de las órdenes de captura contra los líderes negociadores del Eln que se encuentran en Cuba. Esto tras 17 meses de negociaciones.



Duque, quien le pidió a la guerrilla liberar a todos los secuestrados que tiene en su poder y renunciar a todos los crímenes relacionados con narcotráfico, minería ilegal, atentados a infraestructura eléctrica y de petróleo, entre otras, para retomar la negociación.



Además: Duque sancionó ley que regula conformación de comisiones del Congreso

Agradezco al Presidente de Chile @gabrielboric su fraterna acogida, así como su disposición para trabajar por la Paz de Colombia.

Valoramos su disposición para trabajar en una nueva política de drogas, en contra del racismo, el cambio climático y en favor de la justicia de género pic.twitter.com/FmfIpYZQxN — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) July 28, 2022

Posibilidades

Por ahora el equipo negociador que tuvo el Eln con este gobierno permanece en La Habana desde el 2019. Ese equipo estuvo encabezado por alias Gabino.

​

Desde entonces, alrededor de una docena de personas de esa guerrilla han permanecido en la isla, en la medida que no pueden salir ante los protocolos suscritos.



Lo cierto del caso es que hablar de Chile o de otro país como sede de los diálogos es muy prematuro, en la medida, como dijo Jorge Rojas, que todavía no se ha reactivado el protocolo, que es el primer paso.



A esto se suma, que EL TIEMPO supo que no solo Chile ha ofrecido su territorio para los diálogos, sino que España también habría hecho un ofrecimiento similar.



Y a lo anterior hay que agregar que el propio Petro ha dicho en privado que prefiere que los diálogos con el Eln se hagan en Colombia.



incluso Carlos Caicedo, el gobernador del Magdalena y cercano a Petro, planteó que se hicieran en la Quinta de Bolívar, en Santa Marta, como un hecho simbólico y, además, práctico.



Le puede interesar: Los caminos y las preguntas para la ‘paz total’ del nuevo gobierno de Petro