Luego de varias semanas de dudas sobre la voluntad de paz del Estado Mayor Central de las Farc –disidencia de ‘Iván Mordisco–, este sábado 2 de septiembre este grupo y el Gobierno Nacional acordaron las condiciones para sentarse a negociar la paz.



Desde Suárez, Cauca, a donde llegaron el jueves las delegaciones del Ejecutivo –lideradas por Camilo González Posso– y de la disidencia de las Farc para buscar condiciones que permitieran instalar una mesa de diálogos de paz, se anunció que el 17 de septiembre se conocerá la fecha de la instalación.



(Lea: 'En cualquier escenario de diálogo debe haber un cese del fuego': Estado Mayor Central)

Asimismo, una vez se sienten a negociar la desmovilización de esta estructura que no firmó el proceso de paz de 2016 y que tiene alrededor de 3.500 integrantes, habrá cese bilateral del fuego.



Así quedó establecido en un acuerdo de 11 puntos en el cual se establecen las condiciones para adelantar dichas negociaciones. Ambas partes insistieron en que tienen la firme intención de avanzar hacia un acuerdo de paz que ponga fin a la confrontación armada y que propenda por el logro de una paz integral, estable y duradera.



(En contexto: ¿Quiénes son los disidentes de ‘Mordisco’ que negociarán con Petro?)

Facebook Twitter Linkedin

Algunas firmas de los representantes del Gobierno y las disidencias. Foto: Archivo particular

“La delegación del Gobierno Nacional en representación del Estado colombiano y la del Estado Mayor Central de las Farc, en desarrollo de la fase preliminar, instalaremos la Mesa de Diálogo con toda su arquitectura jurídica, política y presencia de la comunidad como garantes y acompañantes”, dice el punto uno del documento.



El texto, que fue firmado por el comisionado de Paz, Danilo Rueda, también señala que una vez se inicien las negociaciones y el cese bilateral del fuego, la Fuerza Pública continuará con el cumplimiento de la misión constitucional y legal pero “las partes se reservan su legítimo derecho a la defensa y mantendrán sus propias medidas de seguridad y acciones necesarias en el marco de respeto al Derecho Internacional Humanitario”.



De igual manera, se acordó el desarrollo de ocho misiones humanitarias en Antioquia, Arauca, Cauca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y en el sur de Bolívar “con la finalidad de formular recomendaciones de aplicación del DHI con base en la escucha amplia de toda la ciudadanía e instituciones”.

Facebook Twitter Linkedin

Danilo Rueda. Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Estos diálogos parecían estar estancados y no avanzaban y, precisamente, esa fue una de las razones por las que las partes llegaron hasta las montañas del Cauca para destrabar las negociaciones.



“La situación ha estado bastante enredada por trámites que, de hecho, no se han podido realizar por enredos entre la Fiscalía y, por otro lado, porque no hay una sintonía entre el Ministerio de Defensa y el presidente de la República. Otra cosa que nos deja como en la incertidumbre es que el presidente en campaña prometió unas cosas y una vez llega a la presidencia entonces hace otras”, comentó esta semana Andrey Avendaño, coordinador de la Comisión de diálogo del Estado Mayor Central, en rueda de prensa.



Pero la disidencia ha sido blanco de críticas por sus constantes hechos violentos. De hecho, se les señala como los responsables del asesinato de dos policías en el Meta, el jueves, cuando comenzaron las reuniones de Suárez.



“Son los mismos que están pidiendo el cese del fuego, los mismos que están en negociación de paz, son los que siguen atentando contra las instituciones, matando policías e intimidando a las comunidades”, aseguró el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, tras el atentado.



(En otras noticias: Presidente Petro sobre subsidio para transporte: 'No moriría gente evadiendo controles')

Sería el segundo cese bilateral del fuego

De concretarse, este sería el segundo cese bilateral del fuego con este grupo guerrillero durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, a propósito de su política de ‘paz total’.



El primero fue anunciado por el jefe de Estado el 31 de diciembre del 2022, pero solo duró hasta mediados de mayo, cuando el presidente Petro lo suspendió por la masacre de cuatro jóvenes en el Putumayo que fue cometida por este grupo.



“Un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz... No hay justificación alguna para esta clase de crímenes”, dijo en su momento el Gobierno Nacional.



“En consecuencia, se informa que el cese del fuego bilateral que había actualmente con este grupo armado en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo se suspende y se reactivan todas las operaciones ofensivas”, complementó el Gobierno.



Ahora lo que sigue es establecer la agenda de negociaciones, así como el protocolo y su funcionamiento. Se cree que podría ser similar al modelo que se está utilizando con la guerrilla del Eln, con quien se está negociando y cada ciclo de diálogo se está llevando a cabo en un país diferente.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA