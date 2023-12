¿Qué impacto tiene en el proceso de paz acuerdo con el Eln para suspender el secuestro?

Después de la crisis que vivió el proceso de paz por efecto del secuestro de Luis Manuel Díaz, padre de Luis Díaz, futbolista del Liverpool y de la selección Colombia, a manos del Eln, se puso en duda la verdadera voluntad de paz del grupo a nivel nacional e internacional. Pero ahora, tras los diálogos, la guerrilla se comprometió a suspender esta práctica.



Ese fue uno de los principales acuerdos a los que llegaron los delegados del Gobierno Nacional y la guerrilla durante el quinto ciclo de negociaciones de paz con este grupo, el cual concluyó este domingo 17 de diciembre en Ciudad de México.



“Es trascendente para la paz en Colombia el anuncio del Eln de suspender lo que llama retenciones con fines económicos, el Gobierno lo llama distinto, esto ligado a la prórroga del cese del fuego”, aseguró Vera Grabe, jefa de la delegación del Gobierno, quien recientemente asumió el cargo luego de la designación de Otty Patiño como comisionado de Paz, tras la salida de Danilo Rueda.

Delegaciones Gobierno y Eln Foto: @DelegacionEln

Será a partir del 30 de enero de 2024 cuando el grupo suspenda esta práctica. Además, se espera que ese mismo día se prolongue el cese bilateral del fuego que está vigente desde el 3 de agosto del presente año, el cual fue pactado entre el mismo presidente Gustavo Petro y ‘Antonio García’, jefe máximo de la guerrilla.



“Mi reconocimiento para la delegación del Gobierno que adelanta negociaciones con el Eln. Es la primera vez, que yo recuerde, que esa organización guerrillera asume un compromiso de suspensión del secuestro”, destacó el analista de conflicto León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación.



Sin embargo, algunos sectores dijeron que no se puede quedar solo en el anuncio y que, efectivamente, se debe verificar a través de los diferentes mecanismos que esta práctica no se repita.



En un informe publicado recientemente por este diario, se informó que el Eln ha secuestrado a 32 personas en lo corrido del año y, según información de inteligencia, dos seguirían en su poder.

“Es un avance importante que puede, eventualmente, abrirle un espacio político a la negociación. Puede aumentar el espacio político. Sin embargo, ese anuncio se queda corto en el sentido de que no dice nada acerca de quienes están secuestrados en poder del Eln, que deben ser liberados, así como tampoco es claro sobre lo que llaman la materialización de las condiciones económicas y financieras del acuerdo de México”, opinó Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto (Cerac).

Según el analista, quedan preguntas en el aire sobre quién va a sostener a la guerrilla, “si es que eso es lo que requiere el acuerdo y qué va a pasar con las personas secuestradas”. No obstante, insistió en que es un avance muy importante que no se había logrado ante con este grupo.



“Si esto no se anunciaba, el Gobierno no tenía cómo arrancar un nuevo ciclo de negociación. Esperemos que este sea el fin definitivo, que esto lo llevan a que en unos meses anuncien el fin definitivo del secuestro”, comentó el senador de la Alianza Verde Ariel Ávila, y enfatizó: “Es importante tener la información de los que permanecen secuestrados”.



También se anunció que el siguiente ciclo de las negociaciones será en La Habana (Cuba), donde ambas partes volverán a encontrarse el 22 de enero del siguiente año.

“Somos conscientes de que pese a los ataques que sufre esta Mesa, el cese del fuego, tenemos que persistir en los acuerdos, tenemos que salir adelante. Hemos caracterizado zonas críticas en el país para concentrar ahí los esfuerzos”, aseveró ‘Pablo Beltrán’, comandante del Eln.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, y Antonio García, comandante del Eln. Foto: Efe

El guerrillero agregó: “(es importante para el país que) Tratemos las diferencias dentro de un ámbito de la solución política de los conflictos, o sea que las soluciones de guerra, militares, policiales, represivas dejen de ser el centro de la política colombiana”.

El anuncio se dio dos días después de que el presidente Petro los ceses del fuego para reemplazar las economías ilícitas.



“El Gobierno Nacional no ve prioritario el cese del fuego si no está precedido de una discusión sobre los planes de destrucción y reemplazo de las economías ilícitas”, dijo el viernes el jefe del Estado durante una ceremonia de ascenso de generales militares.

Y añadió: “En las conversaciones del Gobierno con estos grupos no nos emociona que lo único que se logre sea un cese del fuego, esto no es más que detener el Estado, por una parte, y el grupo armado, por la otra, las acciones ofensivas entre estas partes”.

Se destaca también el acuerdo teniendo en cuenta que ‘Antonio García’, comandante del grupo, defendió la práctica del secuestro en varias oportunidades.



“En su estrategia de micrófono, Otty Patiño tuvo la sabiduría de decir que si se paga por la libertad de una persona es secuestro. Vale recordar que todos los presos en Colombia están obligados a pagar una fianza para obtener la libertad, luego de pagar años de condena”, aseveró la semana pasada.



Incluso, en algún momento llegó a decir que secuestraban porque eran un grupo “pobre”.

Sobre el anuncio del ELN en suspender la práctica del secuestro:



1. Si esto no se anunciaba, el Gobierno no tenía cómo arrancar un nuevo ciclo de negociación.



2. Es importante tener la información de los que permanecen secuestrados.



Además de la suspensión de la práctica del secuestro, se acordaron otros cinco puntos en este ciclo, iniciado el 30 de noviembre en la capital mexicana.



Uno de ellos es la “reafirmación del puerto de llegada de este proceso de paz, acordado en el II Ciclo, realizado en Ciudad de México en marzo de este año”.



También se pactó la creación de condiciones para la prórroga del cese del fuego, el mecanismo de veeduría y verificación y medidas frente al accionar de fuerzas paramilitares y de distintos grupos armados.



Además, está “la creación de condiciones económicas y financieras para la materialización del Acuerdo de México”.



Otro punto es “la reanudación del proceso de participación de la sociedad, la culminación de su fase de diseño en abril del año próximo y la creación de una red nacional de participación”.



Y, por último, se acordó la “conformación de ocho zonas críticas, de acciones humanitarias y de una comisión de la Mesa para coordinar los planes de atención y transformaciones sociales de las zonas”.



El senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, quien hace parte de esta mesa de negociación, destacó el avance.



“De una crisis hemos pasado a afianzar el proceso con el Eln. Estamos orgullosos porque hemos transformado una situación crítica en una victoria de la paz”, aseveró el congresista.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA