La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, continua hoy su trabajo con una agenda en el sur del país. Para las próximas horas tiene previstas reuniones en Cali, Popayán y Tuluá, escenarios en donde ha habido más violencia desde el 28 de abril cuando se inició el Paro Nacional. El organismo internacional pretende establecer en el terreno la dimensión real de las múltiples denuncias de abusos de derechos por parte de la fuerza pública.

“Un equipo recogerá testimonios de forma presencial y solo recibirán a quienes se hayan inscrito y recibido confirmación por medio de un correo; en paralelo reafirmamos nuestro compromiso de aceptar a todas las personas. Queremos escuchar a todos y todas pero por las restricciones de la pandemia debemos cuidarnos. La CIDH reitera su compromiso con los colombianos y manifestamos nuestra entera disposición para participar con todas y todos”, dijo la presidente del organismo Antonia Urrejola.



El órgano internacional sigue así su trabajo que en este lunes festivo tuvo una jornada con los organismos oficiales. Así, por ejemplo, hubo una reunión con la canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez.



"Esta audiencia tiene por objeto, el que las entidades de control, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo puedan entregarles a los comisionados (CIDH), lo que ha sido el actuar de cada una de estas entidades, puedan entregarle un informe de lo que viene sucediendo en Colombia a partir del 28 de abril”, explicó la también vicepresidenta del país.



Pero ¿qué se espera de la presencia de la CIDH en Colombia?



Analistas consultados por EL TIEMPO coinciden en tres aspectos fundamentales: el primero es el hecho de que Colombia, al abrir sus puertas al escrutinio internacional, empiece a desescalar el conflicto social.



“Para los manifestantes, el hecho de que venga un organismo que evalúa la situación, que tiene garantías de independencia, de autonomía y que el Estado se abra a la posibilidad de recibir sus recomendaciones para la investigación y para la reparación de esas violaciones de derechos humanos, ya es en sí mismo un factor que ayuda a bajar las tensiones y atenuar la crisis”, explica Silvia Serrano, abogada experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos.



Sin embargo, ella advierte que la Comisión no va a dar una fórmula mágica que resuelva la crisis; este trabajo le corresponde aclararlo a cada una de las partes involucradas a través de la conversación. Pero sí hará un llamado para la continuación y el agotamiento del diálogo como principal herramienta de salida al conflicto, le dijo la experta a este diario.



Jessica Corredor, directora del área internacional en Dejusticia, coincide en este punto con Serrano y agrega que la CIDH también colaborará con los organismos de control. Lo cual puede “brindar un poco más de confianza a la ciudadanía sobre estos órganos, ya que tienen una falta de legitimidad bastante evidente”.



Un segundo elemento que plantea Serrano y con el que también coincide Jaime Carrión, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, es en la tranquilidad que la Comisión pueda proporcionar al brindar recomendaciones al Estado de alcance más general, como reformas estructurales a la Policía o cambios en los protocolos que tienen que ver con la protesta y los desbloqueos.



“Va a ser una oportunidad para que la CIDH plantee cuáles son los alcances de la protesta y cuáles no, sus limitaciones. Y también orientar la respuesta del Estado frente a bloqueos o disrupciones de la normalidad que sean desproporcionadas”, explica Serrano.



Adicionalmente, otro punto crucial, y tercer factor en el que coinciden Serrano y Corredor, será el trabajo que la Comisión haga de documentación de casos de violaciones a los derechos humanos y las implicaciones que estos tengan, en términos judiciales, para que no queden en la impunidad y se pueda garantizar el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas.



“Tenemos mucha confianza en que esto aporte para que los crímenes que se han cometido en el marco de estas protestas sean investigados y no se repitan”, aseguró Corredor.



Antonia Urrejola Noguera, presidenta de la CIDH, le dijo a EL TIEMPO que “la Comisión va al país para atender una situación concreta de denuncias de violaciones de derechos humanos”.



Pero ¿a quiénes escuchará? La Comisión aseguró que buscará recibir los testimonios y denuncias de las víctimas y escuchar a sus familiares, así como “a sectores representativos, incluyendo autoridades de distintos niveles de los poderes públicos. ¿Es suficiente esta visita para disminuir el conflicto social que atraviesa el país?



Tanto para Jessica Corredor como para Santiago Trespalacios, presidente del capítulo Antioquia del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, el escenario más probable es que la Comisión encuentre evidencias de violaciones a los derechos humanos.



En ese sentido, emitirá una serie de recomendaciones o medidas cautelares en las que le solicite al Estado, por ejemplo, moderar el uso de la fuerza o robustecer las garantías judiciales.



En caso de que se diera un incumplimiento de dichas recomendaciones, “se va escalando el proceso en el sistema, ya hasta tratar de llevar algunos casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Pero eso ya son etapas muy posteriores”, asegura Corredor.



